De expats en toeristen zijn terug, huurprijzen in vrije sector stijgen weer

Een geluk bij een ongeluk, zo kon je de tijdelijke daling van de huren in 2020 wel noemen. De prijzen in de vrije sector – met huren vanaf 750 euro per maand – daalden vorig jaar in het derde kwartaal voor het eerst in zes jaar en die daling hield een tijdje aan. Maar nu de pandemie is afgezwakt en expats terugkeren naar de stad, zitten ook de prijzen weer in de lift, blijkt uit de huurmonitor van woningplatform Pararius.

Tijdens de pandemie werden vrijgekomen huurwoningen, met name die in het hogere segment, minder makkelijk verhuurd. Om leegstand te voorkomen en woningen alsnog te verhuren aan lokale woningzoekenden, werden ze aantrekkelijker geprijsd. “Inmiddels zijn de reisbeperkingen grotendeels opgeheven, waardoor de huurprijzen in populaire expatsteden als Amsterdam weer toenemen,” zegt directeur Jasper de Groot van Pararius.

‘Weer vakantiehuur’

Volgens De Groot draait de expatmarkt zelfs ‘als nooit tevoren’. Tegelijkertijd zorgt de groei van het toerisme ervoor dat veel woningen die tijdelijk in de vrije sector werden aangeboden, wat mede zorgde voor de prijsdaling, nu weer naar de vakantieverhuur gaan. “Het shortstayaanbod dat tijdens Covid-19 op de reguliere huurmarkt werd aangeboden, verdwijnt weer van de markt omdat ook het toerisme weer op gang komt.”

Dat de belangstelling voor de vrije sector weer aantrekt ziet Pararius ook aan de bezoekcijfers van de internationale site, aldus De Groot. “Het aantal contact- en informatieaanvragen van expats is enorm toegenomen. Dat de huurprijzen het afgelopen kwartaal weer zijn gestegen, is niet meer dan logisch.”

Gemeubileerde woningen

Ook het type woningen dat volgens Pararius in de lift zit, wijst erop dat de expat terug is: gestoffeerde (+2,9 procent) en volledig gemeubileerde woningen (+2,7 procent) zijn het afgelopen jaar duurder geworden. Kale woningen werden landelijk gezien bijna 5 procent minder duur.

Woensdag werd bekend dat de kloof tussen sociale en vrije huur nog nooit zo groot was: wie in de vrije sector in aanmerking wil komen voor een huis, moet daar gemiddeld 1805 euro per maand voor betalen. Een sociale huurwoning met hetzelfde woonoppervlak kost dus maximaal 750 euro per maand.

Amsterdam het duurst

Uit de huurmonitor komt naar voren dat Amsterdam onbetwist de duurste Nederlandse stad is om een woning te huren. De huurprijzen stegen het afgelopen kwartaal met 1,6 procent, nieuwe huurders betaalden gemiddeld 22,44 euro per vierkante meter per maand.

De duurste woningen staan nog altijd in het centrum, waar een huurwoning in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 24,22 euro per vierkante meter per maand kostte, ruim 7 euro meer dan het landelijk gemiddelde. Dat is een stijging van 2,2 procent in vergelijking met vorig jaar.

Maar met name in Nieuw-West stijgen de huren in de vrije sector het stevigst: 4,1 procent. Nieuwe huurders betaalden 18,71 euro per vierkante meter. Stadsdeel Zuidoost is met een vierkantemeterprijs van 18,23 euro het goedkoopste stadsdeel van Amsterdam. De huurprijzen stegen hier met 3,7 procent.