De discussie rond de Indië-herdenkingen wordt feller: ‘Mensen némen nu ruimte voor het Indonesische verhaal’

Op tal van plekken worden komende week Nederlands-Indië-herdenkingen gehouden. De felle discussies die dit met zich meebrengt, tonen aan dat Nederland nog niet klaar is met zijn koloniale verleden. ‘Heel weinig van de koloniale geschiedenis strookt met het rooskleurige beeld dat Nederland koesterde.’

Op de website van Indisch Platform 2.0 houdt een teller in een gedateerde video bij hoeveel ‘Nederlandse slachtoffers uit Nederlands Indië’ nog in leven zijn. Van 300.000 onder Drees naar 40.000 ten tijde van het kabinet-Rutte II. Het zijn er steeds minder, aldus het begeleidend schrijven. ‘Nog even en de regering hoeft niemand meer schadeloos te stellen...’

Het lijkt tekenend voor de fase waarin de Nederlandse omgang met het koloniale verleden zich bevindt. Of het nu gaat over onderzoek naar de rol van het koninklijk familie in de koloniale geschiedenis of de excuses die premier Rutte vorig jaar maakte voor ‘extreem en stelselmatig geweld van Nederlandse militairen tijdens de dekolonisatieoorlog’ en de excuses voor het slavernijverleden, het leidt allemaal tot fel debat tussen vele verschillende groepen.

Omstreden kapitein

Komende week vinden her en der in het land naast de nationale herdenking in Den Haag tal van herdenkingen plaats van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945, die een einde maakte aan de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Femke Halsema zou spreken op een alternatieve Nederlands-Indië-herdenking op de Dam, maar vorige week trok zij zich terug omdat op dezelfde bijeenkomst Palmyra Westerling, de dochter van de omstreden KNIL-kapitein Raymond Westerling, zou pleiten voor eerherstel en erkenning voor haar vader. Halsema noemde dit ‘zeer ongepast en pijnlijk’. Een rel was geboren.

Waarom gebeurt dit nu, meer dan 75 jaar na het einde van de oorlog en de bloedige fase die erop volgde? Volgens Gert Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis en schrijver van het in juni verschenen boek Rekenschap, over hoe Nederland zich verhoudt met onder meer het koloniale rijk dat werd opgebouwd, is deze controverse een haast onvermijdelijk fenomeen, omdat er zoveel emoties in het spel zijn.

Herontdekking

Oostindie schrijft in Rekenschap over hoe de koloniale geschiedenis de afgelopen decennia in een aanmerkelijk kritischer register is herontdekt. ‘Dat ‘herontdekt’ moet tussen aanhalingstekens. De postkoloniale migranten die deze geschiedenis letterlijk thuisbrachten, zijn dat verleden immers nooit vergeten.’

Hun aanwezigheid en hun strijd voor aandacht voor deze geschiedenis zijn cruciaal geweest voor wat met recht wél een herontdekking mag heten, stelt Oostindie: ‘De bredere erkenning in de Nederlandse samenleving en politiek dat de geschiedenis van Nederland sinds 1600 ook een koloniale geschiedenis is. En dat heel weinig van deze geschiedenis strookt met het rooskleurige beeld van het eigen verleden dat het Koninkrijk der Nederlanden koesterde.’

Controversieel

Oostindie zegt te begrijpen dat Halsema wil wegblijven van de bijeenkomst op de Dam. “Ze is heel slecht geïnformeerd door de mensen om haar heen, dat kan niet anders. Indisch Platform 2.0 is een kleine club mensen met anti-Indonesische en controversiële standpunten. Ze willen meer begrip en erkenning voor het leed dat Indische Nederlanders is aangedaan. En ze eisen meer compensatie van gederfde salarissen en pensioenen tijdens de Japanse bezetting.”

Dat mag, zegt Oostindie. “Maar ze stellen ook dat ten onrechte de nadruk wordt gelegd, ook bijvoorbeeld in de excuses van Nederland, op de extreem gewelddadige onderdrukking van de Nederlandse krijgsmacht in Indonesië en het slachtofferschap van Indonesiërs. Het optreden van Westerling wordt door hen kennelijk beschouwd als rechtmatig en noodzakelijk. De excuses van Nederlandse regeringen worden beschouwd als volkomen onterecht.”

Ophemelen

Het leidt tot het ‘ophemelen van oorlogsmisdadigers’, zegt Oostindie. “Westerling heeft leiding gegeven aan standrechtelijke executies. Hij is daarvoor nooit veroordeeld, maar heeft later zonder gêne over zijn daden gesproken en gesteld dat die noodzakelijk waren. Hij was er zelfs trots op, terwijl er sprake was van volkomen onzalig handelen. Indisch Platform 2.0 sluit blijkbaar ook verbanden met rechts-radicale bewegingen en vist in troebel water.”

Er is enorm veel onderzoek verricht inmiddels naar het extreme geweld van de Nederlandse krijgsmacht, zegt Oostindie. En slechts een enkeling verbloemt de rol van Westerling. “We moeten dat niet overdrijven, ook in de Indische gemeenschap zijn er zorgen over het vergoelijkende beeld dat nu wordt opgeroepen. Echt, sussende woorden over het optreden of eerherstel voor Westerling zijn niet op zijn plaats, dat is een achterhaalde visie. Ik zie dit als een achterhoedegevecht.”

De discussie over het verleden is in Nederland tot voor kort gevoerd vanuit een koloniaal standpunt, zegt Oostindie. “Er is nu steeds meer ruimte gekomen voor een vollediger en minder vergoelijkend gesprek, de consequentie is dat er steeds meer en uiteenlopende standpunten naar boven komen. Dat is prima, maar eerherstel voor iemand als Westerling is absoluut een brug te ver.”

Black Lives Matter

Dat de discussie juist nu zo fel is, heeft te maken met de tijdgeest, zegt Benjamin Caton, de initiatiefnemer van een andere alternatief: de Dekoloniale Indonesië-Nederland Herdenking, die is georganiseerd op het Olympiaplein een dag na de herdenkingen op 15 augustus en een dag voor de onafhankelijkheidsverklaring 17 augustus. “Het is heel lang actief beleid geweest in Nederland om het niet te hebben over het koloniale verleden anders dan vanuit een puur Nederland perspectief, vanuit een koloniale connotatie. Maar dat is veranderd, kijk onder meer naar Black Lives Matter: de derde generatie, waartoe ook ik behoor, roert zich. Er wordt niet zozeer ruimte geboden, er zijn mensen die hun vinger in een kier zetten en ruimte voor het Indonesische en Indische verhaal némen.”

Caton begrijpt dat een deel van de mensen andere gevoelens heeft over zijn herdenking. “Veel mensen hebben tijdens de Japanse bezetting in Japanse concentratiekampen gezeten. Daar werden ze ingezet vanwege hun deels Nederlandse identiteit, maar eenmaal hier moesten ze bewijzen dat ze Nederlands waren, ze hadden een enorme hang naar de Nederlandse identiteit.”

Dekoloniseren is pijnlijk, zegt Caton. “Het is een eeuwigdurend proces, maar het is ook een lerend proces. Het is goed dat we daar doorheen gaan.”

