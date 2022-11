De boerenzoon bij College Tour deed denken aan Sammie van Shaffy

Boerenzoon Sam bij College Tour. Beeld KRO-NCRV / NPO

Ach, Sam, die arme Sam. Daar stond hij dan in zijn trui met #trotsopboeren erop. Stuurse blik, de zachte g mee voor dat ene moment: zijn vraag bij College Tour aan Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof. Die functie maakte haar tot kop van jut in agrarië, inclusief boze boeren voor haar woning, snelwegprotesten, omgekeerde vlaggen – het zal u niet ontgaan zijn.

Nu kwam ze tekst en uitleg geven bij Twan Huys voor een zaal vol studenten. Het ging over wat die bedreigingen met haar en haar gezin hebben gedaan. Veel, zag Lips. En toen maakte hij kennis met Sam, een gebrainwashte boerenzoon door wie Lips meteen aan Sammie van Shaffy moest denken.

sammie

kromme kromme sammie

dag sammie

domme domme sammie

kijkt niet om zich heen

doet alles alleen

en vind de wereld heel gemeen

Sam was boos. “U verkloot de hele agrarische sector zo. Wanneer gaat u nou opstappen? Want u bent het godverdomme voor alle boeren aan het verpesten. Een hele sector bent u Nederland uit aan het helpen. Daar ben ik een beetje kwaad om.”

Ja, zei Van der Wal, dat zag ze. Ik zit hier niet om boeren weg te pesten, zei ze knap kalm, maar zo komt het wel over, zei Sam. Ze hoopte hem later te kunnen helpen om de koeienboerderij van zijn ouders over te nemen. Sam, vanuit de onderbuik: “Maar u heeft liever een plantje meer in een natuurgebied dan voldoende eten?”

Er was geen beginnen aan, zag Lips. Sam was boos, Sam bleef boos, Sam vond de wereld heel gemeen.

