De blauwe familie is een pamflet waarvan de haren Lips te berge rezen

Voormalig agent Dwight van van de Vijver in De blauwe familie. Beeld De blauwe familie

Bij de blauwe familie is het, Lips leest er al jaren over, regelmatig behoorlijk mis. Bij de politie lijkt discriminatie, al zo lang er oog voor is in de samenleving, onuitroeibaar te woekeren. Het is bij uitstek een overheidsorganisatie waar je zou willen dat sprake is van een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, maar bij het politiekorps blijkt racisme, angst voor buitenlanders en islamofobie zo ongeveer aan de orde van de dag.

Met als gevolg dat met pijn en moeite binnengehaalde mensen van kleur uiteindelijk vaak het bijltje erbij neergooien en voor iets anders kiezen. Zei ook voormalig agent Dwight van van de Vijver in de maandagavond uitgezonden documentaire De blauwe familie. “Wat ik binnen de politie meemaakte, is heftiger dan wat ik op straat allemaal te zien kreeg.”

Maaksters Maria Mok en Meral Uslu, die van geëmmer in beeld met richtmicrofoons hun trucje hebben gemaakt, laten een reeks agenten aan het woord over hoe het eraan toegaat bij de politie. Ondanks de statische reeks interviews levert dit een document op waarvan de haren Lips te berge rezen. Van flauwe grappen tot domweg racistische uitspattingen: het gebeurt bij de politie.

Zoals iemand zegt: als je bij de blauwe familie wil horen, zal je eerst door de blauwe trechter moeten. En als dat niet gaat, rest niets anders dan vertrekken. Politiebondvoorzitter Jan Struijs krijgt veel te horen, over subtiele uitsluitingsmechanismen en erger. “Dit moet stoppen.” Maar al decennia lukt dat dus niet.

De blauwe familie is, de maaksters zeggen het zelf, een pamflet. Getuigenissen, zijn het. Om reacties bij de korpsleiding wordt niet gevraagd. Heeft geen zin, zeggen ze. “We weten al wat ze gaan zeggen: ze beloven beterschap.” Het is vast waar, maar het maakt wel dat het allemaal nogal eendimensionaal is.

