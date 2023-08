De bestuurder stapt uit, de robot doet de rest: automatische parkeergarage op de Vijzelgracht geopend

Automobilisten parkeren in een van de drie huisjes ter hoogte van de Tweede Weteringdwarsstraat, de robot doet de rest. Beeld Jakob van Vliet

Het is schuifpuzzelen voor gevorderden, maar dan driedimensionaal. En onder tijdsdruk. Want wie boven staat te wachten tot zijn auto tevoorschijn komt, en geen idee heeft welke verschuivingen er onder zijn voeten gaande zijn, vindt de 3 tot 6 minuten waarschijnlijk al lang genoeg duren.

Tegelijk is het op de Vijzelgracht in alles de moderne stad in bedrijf, de stad die kampt met ruimtegebrek en waar het woekeren is met vierkante meters. Hoe schaarser de ruimte, hoe inventiever er moet worden omgesprongen met wat er wél beschikbaar is, dat is het uitgangspunt.

De nieuwe parkeergarage tussen het Weteringcircuit en de Prinsengracht benadrukt het Amsterdamse streven naar efficiëntie. Het bovengrondse stuk stad is voor de wandelaars, fietsers en trams. Beneden bevindt zich op 26 meter diepte metrostation Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn. Daartussen bevindt zich al jaren een min of meer loze ruimte. Met ingang van dinsdag kunnen daar 270 auto’s worden geparkeerd: optimaal benutte ruimte, nieuwe vierkante meters Amsterdam zelfs.

De robot parkeert

Het uitgangspunt is tot in de perfectie uitgevoerd, lijkt het, want het is een volautomatische garage: het systeem stalt de auto, de gebruiker komt in principe nooit beneden. Automobilisten parkeren in een van de drie huisjes ter hoogte van de Tweede Weteringdwarsstraat, de robot doet de rest. Als de auto weer wordt opgehaald, wordt de omgekeerde weg afgelegd.

Beneden wordt iedere vierkante meter benut voor de auto. Geen lange inrijbanen. Geen te grote parkeervakken ten behoeve van klunzige automobilisten, geen paden om te lopen of stijgpunten en liftschachten om gebruikers af en aan te voeren. Geen licht zelfs, want als de gebruiker nooit beneden komt, hoef je ook geen lampen aan te hebben.

Voor de gelegenheid is de verlichting wel aan, op deze ochtend vóór de officiële ingebruikname van de garage op dinsdag. En er blijken ook looppaden te zijn: onder anderen onderhoudsmonteurs moeten af en toe de krochten van de auto-opslag kunnen bereiken. Het is een surrealistisch geheel, deze ondergrondse ruimte in de buik van de Vijzelgracht. Grote stellages, met elkaar verbonden door lopende banden en liften. Auto’s die af en aan worden gevoerd, maar nergens een levende ziel te bekennen.

Bewezen techniek

Vijf verdiepingen telt de parkeergarage. De bovenste is voor de grotere modellen. Het is bewezen techniek, zegt Arthur van Brink, van Lödige, het bedrijf dat het systeem ontwikkelde en plaatste. “Je hebt het op veel plekken al, onder meer in Sydney en Boston. In Aarhus hebben we een volautomatische garage voor 1000 auto’s. De techniek die we gebruiken is afkomstig van luchthavens, waar ze veel ervaring hebben met het volautomatisch verplaatsen van bagage en containers.” Gebruikers hoeven dus niet te vrezen dat ze hun auto niet terugkrijgen? “Het werkt allemaal vlekkeloos.”

Toen de gemeente alweer jaren geleden bekendmaakte op deze plek een automatische parkeergarage te gaan aanleggen, waren er wel zorgen: zouden er geen oeverloze wachttijden ontstaan, bijvoorbeeld wanneer ’s ochtends iedereen zijn auto tegelijk uit de garage wil halen? Van Brink denkt dat het wel mee zal vallen. “Het duurt minimaal 3, maximaal 6 minuten. We kunnen met 3 lifthuisjes bovengronds 70 auto’s per uur in of uit de garage krijgen.”

De garage is bestemd voor bewoners, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Uiteindelijk nodigen we 2300 vergunninghouders uit, die kunnen een pincode aanmaken en in combinatie met hun kenteken toegang krijgen tot de garage. Als ie vol is, is ie vol, dan moet je toch op straat terecht. Vorige week hebben we al een presentatie gegeven: de aanwezigen waren er enthousiast over.”

Automagneet

Het voelt toch ook wonderlijk: een parkeergarage hartje binnenstad, in tijden waarin de auto vanuit gemeentebeleid onder druk staat. Is dit geen automagneet? De woordvoerder stelt dat deze garage precies past binnen het beleid. “Dit moet ertoe leiden dat mensen minder rondjes hoeven te rijden op zoek naar een parkeerplek. En gefaseerd worden er ook parkeerplekken op straat geschrapt: minder blik op straat dus.”

Een dure oplossing is het wel: de bouw van de parkeergarage kostte 20 miljoen euro, om 270 auto’s ondergronds te krijgen dus. Volgens de gemeente ‘een heel bedrag’. “We kunnen zeggen dat dit nooit een rendabele garage zal worden,” aldus de woordvoerder.

Shared space

Het wordt afwachten hoe het met de garage gaat. Wordt ie straks niet gebruikt door vergunninghouders die hun auto misschien maar een keer per maand uit de droge en warme ondergrondse ruimte oproepen? Van Brink, van Lödige: “Ik kan me voorstellen dat mensen niet iedere dag hun auto gebruiken.” De gemeente: “We gaan het zien.”

En ook niet onbelangrijk: hoe gaat het straks met af- en aanrijdende auto’s? De routes naar de huisjes lopen ongemarkeerd over de stoep, die vooral in de toeristenseizoenen intensief wordt gebruikt. De woordvoerder ziet het probleem niet. “De auto is hier te gast, je kunt het zien als een soort shared space.” Maar dan met auto’s dus.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.