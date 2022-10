De 10 leukste kunstwerken van Streetart Frankey die (op dit moment) te bewonderen zijn in Amsterdam

Kijk eens omhoog, naar beneden of om de hoek en wie weet zie je een werk van Streetart Frankey. Waar in Amsterdam kun je zijn kunstwerken vinden?

De afgelopen jaren plaatste straatkunstenaar Streetart Frankey – echte naam Frank de Ruwe – meer dan vijfhonderd kunstwerken in de stad. De resultaten zijn wekelijks te zien in Het Parool. Van die werken zijn er nog zo’n vijftig over, schat hij. Zonde? “Nee, ik vind het niet erg. De meeste werken zijn geplaatst op grijphoogte. En omdat ik bij het bevestigen niets kapot of vies wil maken, is mijn werk ook makkelijk te verwijderen. Ik boor nooit.”

Wel krijgt Streetart Frankey vrijwel dagelijks via Instagram de vraag waar zijn overgebleven kunstwerken te vinden zijn. Hij deelt zijn tien favorieten, die je – op dit moment nog wel – kunt bewonderen.

1. Vluchtende baksteen (bovenste foto)

Aan de buitenmuur van café Saarein (Elandsstraat 119hs), aan de Hazenstraatzijde

“Ik vind het grappig om kapotte dingen te repareren. Toen ik langs café Saarein liep, zag ik een gat in de muur. Het leek erop alsof een baksteen de benen had genomen. Met dat idee heb ik een baksteen gemaakt die nog met één arm vastzit. Het grappige is: een tijdje was de baksteen een arm kwijt. Maar iemand, ik weet niet wie, heeft een nieuwe arm voor hem gemaakt. Dat idee vind ik heel ontroerend.”

2. Eberhard van der Laan in de dakgoot

Linksboven de ingang in de dakgoot van Paradiso, Weteringschans 6-8

Beeld Streetart Frankey

“Ik ben gevraagd om iets voor Paradiso te maken, wat al een hele een eer is. Omdat Paradiso weleens te maken krijgt met overlastklachten, leek het me leuk om een beschermheilige te maken. Eberhard van der Laan was een groot liefhebber van kunst en cultuur en hij kijkt nu vanaf de dakgoot van Paradiso met een kleine, goedkeurende glimlach naar beneden. Het lijkt bijna alsof hij ‘mooi stadje hè’, zegt, terwijl hij ontspannen naar achteren leunt, geheel tegen de traditie van statige standbeelden in.”

3. The Muppets op de Schouwburg

Linksboven de ingang van de Stadsschouwburg ter hoogte van het zebrapad naar het Américain, Leidseplein 26

Beeld Streetart Frankey

“Op een dag keek ik naar de Stadsschouwburg en ontdekte ik een gat aan de linkerzijde, alsof er een baksteen mist. Wat zit ik toch te mopperen, dacht ik. En toen had ik ’m: Statler en Waldorf van The Muppets, die zouden zich als rasbrompotten ook aan zo’n foutje storen. Ik heb poppetjes van The Muppets in Engeland besteld en een klein balkonnetje voor ze gemaakt, zodat ze precies in het nisje passen. En weet je wat het grappige is? Medewerkers van de schouwburg weten ook niet waarom er een steen ontbreekt. Ze vonden mijn oplossing wel erg leuk.”

4. Jean-Claude Van Damme in de split

Tussen twee palen aan de Oosterdoksstraat onder het DoubleTree Hotel, Oosterdoksstraat 4

Beeld Natwerk

“Ik was vroeger superfan van Jean-Claude Van Damme – alleen al vanwege het feit dat een legendary Belg in geweldige vechtfilms speelt. In 2013 was Van Damme te zien in een Volvoreclame en deed hij zijn beroemde split tussen twee vrachtwagens in. Toen wist ik: deze man verdient een standbeeld. De paal viel me al eerder op, omdat het de enige paal is van het rijtje dat in de wintermaanden de zon pakt. Nu lijkt het net alsof Jean-Claude Van Damme in de spotlights staat.”

5. Slapende smurf aan de kade

Korte Marnixkade, te zien vanaf de Willemsbrug

Beeld Streetart Frankey

“Ik vind het leuk om letters in de stad een twist te geven en grijp daarvoor graag terug naar dingen uit mijn jeugd. Ik zag de letters ‘ZZ’ op de kade en dacht: daar moet iemand slapen. Het werd slaapsmurf, die ik op plastic heb geprint en met ijzersterke tape aan de kade heb bevestigd. De smurf slaapt er tot de dag van vandaag.”

6. Belvrouw bij de P.C.

Van Baerlestraat 20, naast de beveiligingscamera

Beeld Streetart Frankey

“Boven een winkel om de hoek van de P.C. Hooftstraat zit een beveiligingscamera die veel weg heeft van een bel. Van een orgelhandelaar kocht ik een pop en die heb ik gecustomized, zodat het net lijkt alsof de pop op de bel slaat. Een paar jaar geleden is er een ramkraak geweest in de winkel eronder en toen moest de pui grondig gerenoveerd worden. De pop is weer teruggehangen en zit waarschijnlijk beter vast dan ooit.”

7. Johan Cruijff en lijn 14

Tramhalte Javaplein

Beeld Streetart Frankey

“Glas-in-lood staat voor mij gelijk met het goddelijke en dat leek me een goede manier om Johan Cruijff te vereeuwigen. Ik werd gevraagd of ik wat met hem kon maken en heb gekozen voor een tramhalte in Oost waar alleen, hoe kan het ook anders, tram 14 langskomt.”

8. Hazes op het Leidseplein

Bushalte Leidseplein

Beeld Streetart Frankey

“Na het Cruijffraam werd ik benaderd of ik bekende zangers een plekje kon geven in Amsterdamse bushokjes. Op de achterkant van het hokje, zeg maar achter de plaat met de tijden, is een scherm met niets. Daarvoor heb ik een marmeren paneel bedacht waarop een liedtekst van een bekende zanger te zien is. André Hazes bezingt het Leidseplein bij de halte Leidseplein, je vindt Extince op de Overtoom en Ramses Shaffy op de Dam. Dit jaar komen er nog zes bij, onder wie Spinvis bij Artis.”

9. Werk in uitvoering

Aan de gevel van Overtoom 112

Beeld Streetart Frankey

“Op een muur op de Overtoom staat een Romeins wit gebouwtje waarvan het dakje mist. Ik heb een dakje nagemaakt en er een hijskraan naast gezet. Zo lijkt het pand net in verbouwing. Het is een van mijn eerste werken en ik moet zeggen: als je goed kijkt, zie je dat de kleur net niet klopt. Voor mij zit de grap in het poppetje op het dak. Het lijkt net alsof hij zegt: ‘Hier moet je heen!’, terwijl hij druk met zijn armen zwaait.”

10. André van Duin

Amstelsluis, tegenover Carré

Beeld Alphons Nieuwenhuis

“Voor mij is André van Duin een grote held. Hij kan mensen laten lachen zonder dat hij ook maar iemand kwetst – dat is heel knap en daar kunnen we in deze wereld niet genoeg mensen van hebben. Vanuit mijn eerste herinnering van hem, als Flip Fluitketel, heb ik een bronzen beeld voor zijn 75ste verjaardag gemaakt. Het beeld stond eerst op het Rokin, op misschien wel de grootste sokkel van de stad. Maar toen het dat weekend begon te stormen en er zelfs doden vielen, heb ik het beeld verplaatst naar de Amstelsluis, uitkijkend op Carré. André heeft me nog persoonlijk bedankt. Daar was ik ontzettend van onder de indruk.”