Dancemuziek was voor Iraanse dj-broers van Vessbroz verboden, nu draaien ze op ADE

De broers Armia (rechts) en Arsham Pour, samen het dj-duo Vessbroz. Beeld Vessbroz

Dancemuziek is voor jullie niet vanzelfsprekend.

Armia Pour: “In Iran riskeer je een gevangenisstraf of zelfs de doodstraf als je dance maakt. Toch luisterde Arsham ernaar en door hem raakte ik ook geïnteresseerd. Toen we 10 en 13 jaar waren, maakten we ons eerste nummer. Een heel slecht lied hoor. We dachten dat we er nooit onze carrière van konden maken.”

Verkeerd ingeschat.

“Inderdaad, we draaien deze week op zeven ADE-locaties, waaronder het azc in Osdorp.”

Waarom daar?

“We zijn ambassadeurs van Vluchtelingenwerk Nederland en woonden zelf in vijf azc’s. Hierdoor weten we hoe het is om in onzekerheid op een verblijfsvergunning te wachten. Met ons optreden willen we de vluchtelingen in Osdorp een moment of happiness geven. Én hoop. Veel vluchtelingen zijn bang dat ze nooit genoeg kansen zullen krijgen. Wij laten zien dat je het ook als vluchteling kunt maken.”

Hoe kijken jullie naar de huidige situatie in Iran?

“De situatie is heel triest, maar we hebben ook de hoop dat deze beweging iets kan veranderen. We organiseren tijdens ADE twee eigen events op Amsterdam Centraal waarmee we onder andere aandacht vragen voor ons geboorteland.”

Jullie brachten er ook een nummer over uit.

“Shervin Hajipour zong het lied Baraye azadi (Voor vrijheid) en werd daarom opgepakt. Wij hebben onze eigen versie van het nummer gemaakt als steunbetuiging aan hem en aan iedereen die in Iran op zoek is naar vrijheid. Het zou mooi zijn als het nummer veel op ADE gedraaid wordt. De meeste dj’s zijn vooral druk met feesten en volgen het nieuws niet. Hopelijk kunnen we daar verandering in brengen.”

Vessbroz op ADE: 20 en 22 oktober, Amsterdam Centraal, 21 oktober, azc Osdorp.