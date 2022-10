Dancefoto’s van Rutger Geerling geëxposeerd: ‘De dj is als een priester en schept verbinding’

Festival Ultra Korea in Seoul, 2018. Fotograaf Rutger Geerling: ‘Ik ben niet bang voor hoogtes.’ Beeld Rudgr.Com

Het olympisch stadion in Seoul. Beneden op het veld staan tienduizenden mensen te dansen in een zee van roodpaars licht. Het vuurwerk schiet omhoog. Als je goed kijkt zie je onderaan de foto de betonnen dakrand van het stadion lopen.

Fotograaf Rutger Geerling, ook wel bekend als RUDGR, was tijdens het dancefeest op het dak van het stadion geklommen. “Ze hadden de trap naar het dak laten hangen, dus ging ik. Ik heb wel echt gekeken waar ik mijn voeten neerzette. Ik steunde op een goot waarin alle kabels zaten. Ik ben niet bang voor hoogtes en hou erg van avontuur. Maar ik let wel op wat ik doe. Deze foto heb ik ook blind gemaakt, met mijn arm voor mijn ogen, omdat het vuurwerk vlak onder me zat.”

Het is een van de spectaculaire foto’s die te zien zijn op de expositie God is a DJ van Geerling in de Beurs van Berlage, die woensdag opent tijdens de eerste dag van het Amsterdam Dance Event. Al bijna dertig jaar fotografeert de in Leiden geboren Geerling op dancefeesten. Hij begon als fotograaf op de grote gabberfeesten in de jaren negentig. Inmiddels is Geerling een van de bekendste fotografen in de internationale dancescene. Hij fotografeerde op bijna alle grote feesten, zoals Sensation in de Arena, het Belgische Tomorrowland en het Ultra Music Festival in Miami. Maar ook op festivals in Zuid-Amerika en India.

Dicht bij de dj’s

Geerling is goed met alle grote namen. Van Hardwell tot Martin Garrix en Carl Cox tot Afrojack. Hij heeft ook met veel van hen getourd. “Ik heb heel veel met Armin van Buuren gedaan, maar met hem heb ik een beetje mijn eigen glazen ingegooid, want ik heb hem en zijn tourmanager leren fotograferen,” zegt Geerling lachend. “Die laatste fotografeert waanzinnig goed inmiddels en is hartstikke creatief.”

Geerling geniet van fotograferen op dancefeesten omdat hij zo dicht bij de dj’s kan komen. “Het leuke van house, in tegenstelling tot rock en pop, is dat je op het podium mag. Bij een rockconcert loop je dan in de weg. Maar bij dj’s gebeurt er niet zo heel veel. Dus daar is het normaal dat je op het podium komt. Je leert ze ook kennen na een tijdje. Zo ontstaat er een band en onderling vertrouwen.”

Deze expositie komt voort uit een eerdere: This is my church, die in 2020 opende in Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht. Zo heet ook het fotoboek dat Geerling uitbracht in 2015 ter ere van zijn 20-jarig jubileum. “Die tentoonstelling was welgeteld twee dagen open en toen kwam corona. Daarna is de expo wel verlengd, maar door al het gedoe rond corona is dat helaas niet zo’n succes geworden.”

Samen met dance-evenementenorganisatie ID&T en Fotomuseum aan het Vrijthof besloot Geerling te kijken naar wat er nog meer met zijn werk zou kunnen. “Tijdens een vergadering in de A’dam Toren ontstond het idee om mijn foto’s op grote televisieschermen te laten zien. Maar waar haal je zomaar honderd schermen vandaan? Dus toen hebben we Samsung benaderd en daar waren ze heel enthousiast.” Volgens Geerling komen zijn foto’s mooi tot hun recht op de schermen. “Sommige foto’s knallen er echt uit.”

Klein en bescheiden

Deze expositie focust meer op de dj dan This is my church in Maastricht. Vandaar ook de titel God is a DJ – overigens komen beide titels uit het gelijknamige nummer van Faithless. De focus op de dj’s is bewust, zegt Geerling. “Het publiek heeft een fascinatie met artiesten, maar het zijn ook maar mensen. Het is leuk om ze groots tijdens de show te laten zien, maar ook om ze klein en bescheiden achter de schermen te tonen. Zo heb ik een foto van Alok, een bekende Braziliaanse dj, die backstage staat in zo’n lullige green room met fruitschaaltje.”

De in 2018 overleden dj Avicii tijdens Ultra Korea, 2016. Beeld Rudgr.Com

Geerling wil met het thema ook een beetje uitdagen. “De dj is als een priester die vanaf zijn podium zijn gevolg meeneemt. Dj’s vertellen een verhaal met hun muziek en dat schept verbinding. Jongeren gaan niet echt meer naar een kerk en zoeken meer naar verbintenis in muziek, festivals en saamhorigheid. Die parallellen zijn natuurlijk fantastisch.”

Misschien wel de bijzonderste foto van Geerling in die zin is die van het laatste grote optreden van de in 2018 overleden Avicii. Daarop zie je het silhouet van de Zweedse dj terwijl hij draait in Zuid-Korea met achter hem een visual van een kerk. “Dat is toch wel een beetje dé foto. Hij is heel herkenbaar met dat typerende handje van hem. Hierna heeft hij nog één keer gedraaid op zijn afscheidsfeestje op Ibiza. Drie jaar later sloeg het nieuws van zijn dood in als een bom.”

Als een festival

De expositie is opgezet als een soort festivalbezoek. “Dat is leuk voor festivalgangers, maar ook leuk voor mensen die geen flauw benul hebben. Mijn ouders hebben in ieder geval nooit begrepen hoe het is op een festival en wat ik daar dan doe,” aldus Geerling. “We nemen je via de achterkant mee naar binnen. Eerst zie je de opbouw van de podia, dan de artiesten backstage. Hierna begint de show. Vervolgens zie je de artiesten nog eens close-up en nemen we je mee naar de grootste evenementen.”

Geerling heeft zelf een zwak voor de foto’s van bezoekers. “In een van de ruimtes, die we Extase noemen, hangen foto’s van het publiek. Dat zijn mijn lievelingsfoto’s. Dat zijn alleen maar foto’s van mensen die 100 procent genieten van het moment. Daar zit voor mij de hart en ziel van de tentoonstelling. Daar draait het uiteindelijk om. Hartstikke mooi die dj en die lasershow, maar als het publiek er niet van geniet heb je nog niks.”

God is a DJ, te zien in de Beurs van Berlage van 19 oktober tot 13 november.