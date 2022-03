Daling coronagevallen zet door, vooral minder besmettingen bij jongeren

Het Amsterdamse uitgaansleven, afgelopen weekend voor het eerst weer open zonder eerdere sluitingstijden, werd drukbezocht. Beeld Joris van Gennip

Het aantal positieve tests daalt vooral onder jongeren. Zo zijn vorige week 31.687 tieners positief getest, ongeveer 40 procent minder dan een week eerder. Bij kinderen onder de 10 jaar daalde het aantal nieuwe gevallen met bijna 35 procent. In januari waren in die groepen juist veel besmettingen. Daardoor zijn veel jongeren voorlopig waarschijnlijk immuun, verklaarde het RIVM eerder. Onder zeventigers is een lichte stijging te zien.

Omdat het aantal coronabesmettingen daalt, zakt het zogeheten reproductiegetal ook. Het cijfer staat nu op 0,77. Dat is het laagste niveau sinds 23 juli.

Ziekenhuisbezetting

Ook de druk op de zorg neemt af. Afgelopen week belandden 998 mensen met een coronabesmetting in een ziekenhuis. Dat is het laagste aantal in vijf weken tijd. Hierbij zijn niet alleen mensen meegerekend die vanwege coronaklachten werden opgenomen, maar ook mensen die andere klachten hadden en toevallig besmet bleken. Een week eerder waren er (na correctie en nameldingen) 1349 opnames.

Van de 998 opgenomen mensen met corona belandden 88 op de intensive care. Ook dat zijn er minder dan de 104 van de week ervoor.

Het RIVM kreeg 63 meldingen van sterfgevallen door corona, gemiddeld negen per dag. Een week eerder kreeg het RIVM bericht dat 95 mensen aan de gevolgen van hun besmetting waren overleden.