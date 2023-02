Dag 2 van de afvalstaking in Amsterdam: ‘Het stinkt nu al’

Een tijdelijke verzamelplek voor afval op het Rembrandtplein. Beeld Mariet Dingemans

In de Roetersstraat (Centrum-Oost) kiepert een medewerker van afvalverwerkingsbedrijf Pre Zero dinsdagochtend de inhoud van een zwarte container om. “Wij staken niet hoor,” zegt hij, net voordat hij achterop de vuilniswagen springt en weer wegrijdt.

Het private bedrijf, gespecialiseerd in recycling, is ingehuurd door een restaurant in de straat. Hoewel de schade in de Roetersstraat dus meevalt, zijn de effecten van de Amsterdamse afvalstaking op andere plekken al wél duidelijk zichtbaar. Buiten het centrum ligt de troep voornamelijk op en rondom de ondergrondse vuilcontainers. Vooral het grofvuil valt op: matrassen, banken en zelfs ovens werden afgelopen twee dagen door Amsterdammers op straat gedumpt.

Afvalberg

In stadsdeel Centrum, waar veel ondergrondse afvalcontainers ontbreken, wordt het straatbeeld al helemaal bepaald door rondslingerend vuil. Hier en daar begint het dinsdag al aardig te ruiken. Zoals op de hoek van de Warmoesstraat en de Lange Niezel. Daar scharrelen duiven tussen de vuilniszakken, kartonnen dozen en etensresten. Een toerist filmt het tafereel, terwijl Yoessef Yoessef – hij werkt in de buurt – zes rode zakken op de toch al aanzienlijke stapel gooit. “Deze lagen verderop in de straat, maar het is toch netter om ze allemaal bij elkaar te hebben. Dan kan het later beter opgeruimd worden.”

Oksana Nasirva van Café Hot or Not kijkt door het raam uit op de afvalberg. “Wij hebben een grote kelder, daar dumpen wij onze zakken nu,” vertelt ze. “Ik probeer de stoep voor ons café schoon te houden, want anders willen de klanten niet binnenkomen. Het stinkt nu al.”

Rocky, van straatreinigingsbedrijf Green Streets, gooit iets verderop op de Dam een paar zakken in zijn bakfiets. “We hebben deze ochtend al zo’n 1000 kilo opgehaald in deze buurt. Vandaag is ook nog m’n vrije dag, maar ja. Wat moet, dat moet.” Hij gooit de zakken in een grote grijze container, die achter het Nationaal Monument is geplaatst.

Bende

Ook op het Rembrandtplein zijn aparte verzamelplekken ingericht. Horecaondernemers kunnen hun glas en papier kwijt onder het beeld van Thorbecke en tegenover de Halvemaansteeg. Om de plekken staat een hek, zodat het afval een beetje uit het zicht blijft, aldus de straatmanager van het Rembrandtplein.

Bij supermarkt Aslan aan de Beukenweg (Oost) staat dinsdagochtend al een toren opgestapelde dozen naast een overvolle container. Toch maakt eigenaar Aslan Godgemir zich nog geen grote zorgen. “Wij rijden straks naar een privaat recyclingbedrijf in Diemen. Daar maken we al tijden gebruik van. Het is kosteloos en wij kunnen ons karton daar kwijt.” Wat hij gaat doen met plastic en restafval is nog onduidelijk, maar ook dat ‘komt wel goed’, zegt Godgemir. “Ik steun die jongens wel. Hopelijk heeft de staking zin.”

Ook op de tweede stakingsdag blijkt bovendien dat nog niet alle ondernemers op de hoogte te zijn. “Weet jij waarom het afval niet is opgehaald?” vraagt Sun van restaurant Lucky House in de Willemsstraat. De verbazing over de actie is groot, de medewerkers wisten van niks. “We gaan ons afval dan maar snel naar binnen halen,” zegt Sun. “Anders wordt het hier een bende.”

