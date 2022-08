‘Daar sliepen ze’ – wat wilde Op1 bereiken met een show vanuit Ter Apel?

De uitzending van Op1, met achter de tafel een hek. “Daar sliepen ze,” zei presentator Margje Fikse.

Lips heeft er afgelopen week met stijgende verbazing naar gekeken: de dixies in Ter Apel, overlopend van de drollen. Hoe kan het dat we in ons rijke land niet eens fatsoenlijke wc’s neer kunnen zetten voor een paar honderd gestrande asielzoekers? Hoe kan het überhaupt dat we mensen buiten laten slapen onder veel te dunne dekentjes?

Zijn verbazing werd er niet minder om toen hij dinsdag de juichende berichten zag van de redactie van Op1. Het praatprogramma wilde een speciale uitzending maken over de crisis in de vluchtelingenopvang en had besloten zijn boeltje bij elkaar te pakken om ter plekke gasten te ontvangen. Kijk eens: in één dag bouwen we er een studio!

Lips dacht: had een paar dixies neergezet. Wat wil Op1 hiermee eigenlijk bereiken? Hij zag een tafel met stoelen. Pratende hoofden. De baas van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en de plaatselijke burgemeester. Hulpverleners en een voormalige asielzoeker. Klagende buurtbewoners. Vragen naar de bekende weg: zijn wij minder gastvrij geworden? Hoe zit het met de overlast? Wat vindt de PvdA ervan? En de kerk?

Achter de tafel stond een hek. “Daar sliepen ze,” zei presentator Margje Fikse. Lips zag een leeg veldje. Fikse: “Toen wij hier aan het repeteren waren kwamen er bussen, werden ze weggehaald en werd ook alles helemaal schoongemaakt.”

De teleurstelling droop van haar gezicht.

Tegen de directeur van het COA: “Wij wilden ook graag mensen aan tafel, mensen die hier aan het wachten zijn, maar dat kon niet.”

Lips begreep het verwijt niet helemaal. De directeur, zijn handen wassend in een ruime hoeveelheid onschuld, ook niet. “Je wilt dat mensen zich veilig voelen, dat er rust op de locatie blijft. Dan maak je soms keuzes.”

Arm Op1. Helemaal naar het Hoge Noorden gereisd, maar zelfs het allerkleinste splintertje sensatie werd niet gevonden.

