Daar is ie dan: de eerste ochtendkrant van Het Parool

De eerste ochtendkrant rolt zondagavond van de pers. Beeld Jakob van Vliet

Tegen elven op zondagavond 2 januari ‘zakte’ de eerste krant – zoals dat in krantenjargon heet. En al voordat het licht is geworden, ligt Het Parool officieel als ochtendkrant op de mat bij abonnees en in de winkel voor dagverkoop. Een historisch moment, na ruim tachtig jaar doordeweeks ’s middags in de bus te zijn gegooid.

Dat het wennen wordt, staat buiten kijf, stelt hoofdredacteur Kamilla Leupen. “Tachtig jaar een middagkrant maken, dat zit in het dna van zo’n club.” Maar bovenal is Leupen blij met de omschakeling. “Aan de ontbijttafel bieden we de lezer zo onze frisse blik op het nieuws, uit Amsterdam en erbuiten, nog voor de drukte van de dag losbarst.”

Niet te vergeten: voor die ochtend-Parool kan worden opengeslagen bij de eerste kop koffie, moet hij eerst bezorgd worden. Dat betekent voor de krantenbezorgers ook een nieuw ritme: vroeg op, naar buiten en hun wijk lopen in de rust van de vroege ochtend. Van abonnees krijgen ze veel waardering, vertelt bezorger Nordin Hammadi. “En het is ergens wel een voordeel: je bent op tijd klaar.”

Ontwikkelingen

Niet alleen voor lezers en bezorgers, maar ook voor de redactie is de omslag naar de ochtend bijzonder. Verslaggever Hanneloes Pen vertelt: “Toen ik ruim dertig jaar geleden voor het eerst de redactie opliep, werd er weleens gesproken over een mogelijke transitie van avond- naar ochtendkrant.” Dat dat nu écht gebeurt, vindt ze een goede zaak. “In dit vak moet je meegaan met de ontwikkelingen.”

Collegaverslaggever Raounak Khaddari werd juist grootgebracht met online journalistiek, maar koestert ook een grote liefde voor papier: “Ik zie het als een nieuw avontuur, het nieuws dat ik versla gaat nu meteen online en daarna komt het in de papieren krant, voorheen was dat andersom.”

Het Parool gaat het nieuwe jaar in met een nieuw maak- en bezorgmoment, maar blijft voor lezers ook nog steeds hun vertrouwde krant. Wat lezers – op papier en online – mogen verwachten? “Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam,” aldus hoofdredacteur Leupen lachend. “Natuurlijk verliezen we niet onze brede blik op de wereld, maar het zijn juist die unieke, Amsterdamse verhalen waarvoor veel lezers ons weten te vinden.”