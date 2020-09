Crisisakkoord KLM van de baan, FNV loopt weg

Een vliegtuig van KLM op Schiphol. FNV Luchtvaart weigert in te stemmen met het reorganisatieplan voor het grondpersoneel. Beeld EPA

“Wij willen tot overeenstemming komen, daar hebben we alles aan gedaan,” zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg. “Maar er hebben schijnonderhandelingen plaatsgevonden. KLM wil helemaal niet praten.”

KLM praat al een maand met acht vakbonden over een bezuinigingsplan. Om recht te houden op in totaal 3,4 miljard euro noodleningen - deels van de overheid deels door de overheid gegarandeerde bankleningen - moet KLM morgen een plan op tafel hebben om 15 procent van de beïnvloedbare kosten te schrappen, ten opzichte van 2019. Een aanzienlijk deel daarvan - circa 200 miljoen euro - moet komen uit versoberde lonen en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast verdwijnen er 4500 tot 500 banen, waarbij 1500 via gedwongen ontslagen

Een aantal bonden, waaronder die van de vliegers, lijkt wel aan te sturen op een akkoord. Maar KLM moet met alle acht vakbonden tot een akkoord komen, omdat alle vakorganisaties eisen dat een akkoord unaniem moet zijn.

'Kind van de rekening’

Volgens Van Doesburg wordt het grondpersoneel - dat gemiddeld het minst verdient bij de maatschappij - ‘het kind van de rekening’ van de sanering. Terwijl juist is afgesproken dat die groep zou worden ontzien. Het kabinet had daarom als voorwaarde gesteld dat pas vanaf modaal (36.500 bruto per jaar) wordt ingegrepen.

Volgens FNV rekent KLM daar echter ook de onregelmatigheidstoeslagen bij die de meeste grondmedewerkers ontvangen omdat ze ’s nachts en in het weekend werken. “En dan verdient volgens KLM eigenlijk niemand onder modaal. Vervolgens wil de maatschappij ook die toeslagen nog afromen. Dat betekent dat sommige mensen 20 tot 30 procent inleveren. Dat is meer dan wat het kabinet van het management en de vliegers verwacht (20 procent, red.).”

Al eerder ontstond bij verschillende bonden ophef doordat KLM in het hele concern afgesproken loonsverhogingen voor dit jaar en volgend jaar wil schrappen, ook voor personeel met een inkomen onder modaal. “KLM wijkt daarmee af van de opdracht van het kabinet als ook inkomens onder modaal moeten inleveren,” aldus Van Doesburg. “Het kabinet kan hier niet mee akkoord gaan. Ons aanbod staat, dan maar via de politiek. De deur blijft openstaan.”

Andere vakbonden voor grondpersoneel waren al met een eigen voorstel gekomen. Dat wordt, zover nu duidelijk is, door KLM overwogen.

Ontslaggolf

Volgens Van Doesburg wordt de groep ‘vier keer gepakt’ en dreigt ook nog eens een extra ontslaggolf onder het grondpersoneel. “We zien heel veel ontslagen bij het grondpersoneel. KLM wil vast personeel eruit gooien en flexwerkers op die plekken neerzetten. Bovendien willen ze voor dochter Transavia een andere grondafhandelaar inhuren. Dat deden ze tot nu zelf. Er dreigen nu 100 extra ontslagen.” De bond onderschrijft daarom evenmin een sociaal plan dat voor gedwongen ontslagen moet gelden.

Dat de toekomst van KLM op het spel staat als er morgen zonder vakbondsakkoord geen definitief saneringsplan op tafel ligt, erkent FNV. “Maar KLM maakt misbruik van de situatie door zaken door te voeren die voor vervolgsteun niet nodig zijn.”

Wel akkoord met vliegers

Vliegersverbond VNV is wel dichtbij een akkoord met KLM. Daarin krijgen de piloten tot december 2022 geen loonsverhogingen, ook niet als die eerder waren afgesproken. De winstdeling over succesjaar 2019 vervalt, met uitzondering van mensen die dit jaar vertrekken. Er komt een nieuwe vrijwillige vertrekregeling voor vliegers, maar piloten kunnen ook tijdelijk overstappen naar een andere maatschappij zonder hun werkplek bij KLM te verliezen.

Daarnaast worden de eindejaarsuitkeringen voor de komende jaren omgezet in 30 vrije dagen die gebruikt moeten worden als KLM op dat moment geen werk voor heeft. Daarnaast is afgesproken dat bij de reisregeling voor KLM-personeel, vliegers nu ook zonder bijkomende kosten in businessclass kunnen vliegen.

KLM praat woensdagmiddag nog met de meeste andere bonden, waaronder die voor cabinepersoneel. De maatschappij biedt morgen hoe dan ook een bezuinginsgplan aan bij het kabinet. Het bedrijf houdt vol dat het pas bij een keer modaal ingrepen pleegt en voor werknemers die meer dan twee keer modaal verdienen, een extra bijdrage vraagt

Minister Wopke Hoekstra van Financiën uitte grote zorgen over de gang van zaken. Afhankelijk van het bezuinigingsplan bepaalt hij of KLM deze maand een tweede golf staatsleningen en door de overheid gegarandeerde commerciële leningen krijgt. Zonder instemming van de bonden wordt het bezuinigingsdoel dat het kabinet stelt, niet gehaald.