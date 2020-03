Hier volgen we alle ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus op de voet.



♦ Bij 804 Nederlanders is het virus vastgesteld. In de regio Amsterdam zijn 20 personen besmet.

♦ Hoe zit het precies met het coronavirus? Alles wat je moet weten in 16 vragen.

♦Download onze app en ontvang een bericht bij de belangrijkste updates.

♦Heb je een tip? Stuur een bericht naar nieuwsdienst@parool.nl