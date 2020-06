Coronaproof naar de sauna: je moet wel écht op je handdoekje zitten

Na ruim drie maanden mogen we weer in een broeierig hok om te zweten met mensen die niet tot je eigen huishouden behoren: de sauna’s heropenen op woensdag 1 juli hun deuren. Hoe wordt die ervaring coronaproof gemaakt?

Minder dan de helft van de capaciteit, nieuwe luchtfilters, tijdslots, temperatuurmeters en stickers om zitplekken aan te wijzen. De maatregelen die nodig zijn om saunabezoekers straks coronaproof te laten zweten, maken de heropening niet of nauwelijks winstgevend. Toch zijn saunabazen blij dat de stoomhokken weer open mogen.

Ook liefhebber en fervent bezoeker Gerard Kaandorp (66) kan niet wachten. Zodra hij terug is van vakantie, duikt hij direct de sauna in. “Het is het enige wat ik heb gemist in de coronatijd. 35 jaar lang ging ik twee keer per week.” Bang om besmet te raken, is hij niet echt. “Als er met tijdslots en anderhalve meter afstand wordt gewerkt, kun je zonder bezwaar gaan, denk ik.”

Over besmettingsgevaar maken ook de meeste sauna’s zich geen zorgen vanwege de hoge temperatuur, waarbij het virus minder actief zou zijn. ‘De sauna zou in deze tijd weleens de veiligste plek kunnen zijn’, klinkt het dan ook in een reclame van de branchevereniging.

Spannend

Maar hoe ziet zo’n coronaproof sauna eruit? Binnen de sauna- en wellnessbranche gelden maatregelen om verspreiding van het coronavirus te verminderen. Naast afstand en hygiëne is het advies om per 10 vierkante meter één bezoeker toe te laten. Dit betekent dat sommige sauna’s maar op een kwart van hun maximumcapaciteit kunnen draaien. Met liefst elf sauna’s behoort Spa Zuiver aan de Koenenkade tot de grote jongens, maar ook daar wordt geanticipeerd op een derde van de capaciteit: 250 van het maximum van 700 bezoekers.

Ook gelden er straks tijdvakken voor bezoekers, een gezondheidscontrole en een reserveringsplicht. Wat dat laatste betreft bemerkt manager Kim Jansen van Welcome Welness onder Westcord Fashion Hotel op de Hendrikje Stoffelsstraat nog wel wat terughoudenheid. “Nog maar één reservering onder onze ruim tweehonderd leden,” zegt ze. Wel meteen op het eerste moment dat het weer mag: woensdagochtend 1 juli om 07.00 uur. Bij Sauna Deco aan de Herengracht zijn er al meer reserveringen binnen. “Het valt niet tegen. We hebben een aardige fanbase die staat te popelen om weer te gaan,” zegt mede-eigenaar Melle Snabel.

Bij vrouwensauna Reload club aan de Halmaheirastraat beginnen ze voorzichtig. “In eerste instantie gaan wij drie keer per week open,” vertelt eigenaar Samira Dahmani die voor woensdag tien aanmeldingen binnen heeft. “Bij de heropening van de contactberoepen was het ook heel spannend, maar je merkt dat iedereen zich geleidelijk aanpast.”

Stickers en temperatuurmeters

Bovenal proberen de sauna’s de gast een ‘veilig gevoel te geven’. “Het gaat vooral om ontspanning,” zegt commercieel directeur Maarten Bode van Spa. “Stickers wijzen de zitplekken aan in de sauna’s, maar wij vragen gasten vooral om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Bij twijfel na een gezondheidscheck kunnen we temperatuurmeters inzetten en als dat een risico oplevert, kunnen we de toegang weigeren.”

Bij Welcome Wellness zeggen ze om het kwartier te gaan schoonmaken: “Er staat een desinfectiemiddel in de sauna en iedereen wordt gevraagd écht op zijn handdoek te gaan zitten. Verder hebben we het luchtfiltersysteem verhoogd, waardoor het wel iets meer geluid maakt. En in de ruimtes vóór de sauna hebben we kortere deuren geplaatst voor meer ventilatie.” Ook bij Da Costa hebben ze het luchtfiltersysteem laten controleren.

Reload Club: “Op de site kun je per vijf minuten boeken, zodat je in je eentje in de kleedkamer zit. Verder zijn we continu aan het ontsmetten.” Bezoekers mogen er maximaal twee uur spenderen. “Dat vinden mensen teleurstellend, maar het is niet anders.”