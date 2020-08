Coronaklap: Booking schrapt kwart personeelsbestand

Het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam. Beeld ANP

Het bedrijf bevestigt dat de medewerkers dinsdagochtend zijn ingelicht over de ontslagen die afgelopen april al door topman Glenn Fogel werden aangekondigd.

“In mijn hart hoopte ik lange tijd dat dit niet zou gebeuren,” aldus Fogel in een videoboodschap aan zijn personeel. “Niets kan de impact verzachten die de grootste sociale en economische crisis van ons leven op ons bedrijf en de reisindustrie heeft gehad en zal blijven hebben.”

Vanwege de coronacrisis is het aantal boekingen voor hotels, vliegtickets en gerelateerde producten sterk gedaald, tot 15 procent van het normale niveau.

Inmiddels trekt het aantal boekingen weer aan maar is volgens een woordvoerder van het bedrijf niet te zeggen wanneer er sprake is van herstel ‘zolang het virus de kop op blijft steken en overheden nieuwe beperkingen instellen.’

Grootste klap in Amsterdam

De ontslagen zullen in het hele concern vallen, op alle afdelingen en op alle plekken in de wereld. Met ruim 5500 arbeidsplaatsen bij dochter Booking.com in Amsterdam, onder meer op het hoofdkantoor bij het Rembrandtplein, zal de grootste klap in de hoofdstad vallen.

Om de ontslagen mogelijk te maken zag Booking.com in Nederland eerder af van een nieuwe aanvraag van NOW-salarissteunregeling, waar het bedrijf in de eerste drie maanden van de crisis bijna 65 miljoen euro aan opstreek.

Vanuit de hotellerie was er in die periode veel kritiek op het bedrijf, doordat Booking de reguliere afdrachten liet doorgaan en boekers die niet op reis konden direct geld terug kregen en hen geen vouchers aanbood, ook als het hotel dat wel deed. Daardoor kwamen veel hotels dieper in de financiële problemen.

Miljardenwinsten

Ook de politiek roerde zich, door te wijzen op de miljardenwinsten die het bedrijf de voorgaande jaren maakte en grotendeels uitkeerde aan aandeelhouders in plaats van te herinvesteren. In april staken investeerders nog vier miljard dollar in het concern.

Booking Holdings volgt met de ingrepen andere online reisbedrijven. Airbnb schrapte vorige maand ook al een kwart van zijn arbeidsplaatsen