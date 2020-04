Corendonhotel Slotervaart noodhospitaal voor coronapatiënten

Het Corendon City Hotel. Beeld Corendon Hotels

Vorige week meldde Het Parool al dat Corendon Hotels zijn inmiddels gesloten vestiging in Slotervaart aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland had aangeboden als zorglocatie. Die richt het hotel nu in voor opvang van coronapatiënten. “Op dit moment zijn GGD, Cordaan en onze operationele mensen bezig met de voorbereidingen,” zegt eigenaar Atilay Uslu van Corendon Hotels. “Zodra het nodig is, kunnen er dan patiënten worden opgevangen.”

“Vooralsnog is de opvang bedoeld voor mensen met een coronabesmetting die niet naar de intensive care hoeven maar ook niet thuis verzorgd kunnen worden,” zegt wethouder Rutger Groot Wassink (sociale zaken). “Die hoeven dan geen bedden bezet te houden in ziekenhuizen.”

Het hotel kan vanaf volgende week patiënten opvangen. Wanneer dat precies gebeurt, durft Groot Wassink niet te zeggen. “We zijn afhankelijk van de ontwikkeling van het coronabeeld. Het zou heel goed kunnen dat het volgende week wordt of de week erna. Dan staan wij klaar. We beginnen met dertig bedden, maar de capaciteit van het hotel is veel groter. Als het nodig is, kunnen we meteen bijschakelen.”

“Wij doen dit met zorgaanbieders en verzekeraars. Er wordt zorgpersoneel gezocht dat niet al ergens aan het werk is en er moet nog een locatiemanager worden aangesteld. De voedselvoorziening is geregeld.” Over de kosten worden nog afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid en de zorgverzekeraars.

Zorghotel

Corendon City is vijf jaar geleden gebouwd als zorghotel, aanvankelijk om recupererende patiënten uit omliggende ziekenhuizen op te vangen. Veertien van de 263 kamers zijn standaard ingericht als ziekenhuiskamer, de rest is daarop voorbereid. De liften en gangen zijn breed genoeg voor ziekenhuisbedden. “Maar vanwege de enorme toeloop van gasten is dat nooit echt van de grond gekomen,” zegt eigenaar Uslu.

De reguliere hoteldiensten worden door het vaste hotelpersoneel verricht. “In het hotel komt een rode zone waar alleen zorgpersoneel actief is,” zegt Uslu. “Mijn mensen blijven in de groene zone. In principe gaan we wel de maaltijden en de schoonmaak verzorgen. Maar het hotel wordt in feite overgenomen door de veiligheidsregio.”

Hij brengt geen kosten in rekening. “Ik hoef niet betaald te worden. Een groot deel van de salarissen wordt toch al door de overheid betaald. Al die mensen zijn beschikbaar.”

Atilay Uslu. Beeld ANP

Zorgpersoneel

Ook andere Amsterdamse hotels lopen zich warm voor opvang, maar dan van zorgpersoneel. Zo heeft appartementenhotel Zoku aan de Weesperstraat één van zijn verdiepingen afgesloten voor de - gratis - opvang van ziekenhuismedewerkers, personeel van verzorgingstehuizen, zorgpersoneel, of defensiemedewerkers die hier tijdelijk zijn gedetacheerd.

“We schermen een verdieping met twintig kamers volledig af van de rest van het hotel,” zegt eigenaar Hans Meyer. Het heeft ook een eigen ingang en trappenhuis.” De bewoners maken geen gebruik van de horeca en gezamenlijke ruimten van het hotel, die nu onder meer worden aangeboden voor flexwerkers. “Zodra de vraag er is, gaan we het doen. Al het voorbereidende werk is gedaan.”

Eerder bood hotelketen Fletcher zijn vestiging in Amsterdam Zuidoost aan voor de opvang van zorgpersoneel van het AMC. Fletcher vangt al coronapatiënten op in een hotel in Helmond, Van der Valk doet dat in het Limburgse Urmond en ook in Apeldoorn is al een hotel ingericht als noodhospitaal.

Besmetting

De hotels wachten nu op groen licht. “Wij zijn nu bezig die inventarisatie te doen van hotels die zich aanbieden,” zegt directeur Saskia Schalkwijk van zorg- en welzijnskoepel Sigra. “Het vergt nog wel iets van hun organisatie. Het gaat wel om de opvang van mensen die met besmette patiënten werken.”

“Ze werken nu onder hoge druk en zitten er niet altijd op te wachten lang onderweg te zijn van huis naar werk. Maar het kan ook gaan om zorgmedewerkers of Defensiepersoneel uit een andere regio die hier aan het werk zijn. Of personeel dat thuis kwetsbare mensen heeft zitten en het risico wil mijden hen te besmetten.”

“We hebben ook naar de behoefte aan opvang gevraagd aan zorg- en welzijnsorganisaties. Die is er op dit moment nog niet heel veel, maar kan wel snel komen. Ik hoor zeker uit de zorg dat ze niet uitsluiten dat het zal gaan komen. Stel dat het volgende week nodig is, dan kunnen we direct schakelen.”

Corendon ontfermt zich al over medisch personeel. “Wij vangen nu zo’n vier weken in circa tien appartementen zorgpersoneel op in Corendon Village in Badhoevedorp,” zegt Uslu. “We hebben meer kamers beschikbaar voor mensen die vanuit elders in het land in Amsterdam moeten werken en ergens onderdak zoeken. Dat doen we ook gratis.”

Gezinnen

Ook zijn volgens Groot Wassink in een Amsterdams hotel 24 gezinnen met huisvestingsproblemen ondergebracht, omdat de opvang waarin ze zaten met de huidige regels volgens de GGD te grootschalig was. “Het is ontzettend fijn dat hotelondernemers zich ook in deze voor hen moeilijke tijd voor opvang melden.”

Daarnaast peilt Horeca Nederland Amsterdam, naar aanleiding van een verzoek van burgemeester Halsema, nog bij hotels en bungalowparken in de regio of er animo is om kwetsbare gezinnen op te vangen. “Dat kan om gezinnen gaan met problemen,” zegt Eveline Doornhegge, “bijvoorbeeld een kind met adhd, of gezinnen die in een heel kleine ruimte op elkaar gepakt zitten. die kunnen dan even in een huisje op een bungalowpark op adem komen.”