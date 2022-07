Concert Pearl Jam in Ziggo Dome op laatste moment afgelast

Zanger Eddie Vedder van Pearl Jam heeft te veel last van zijn keel. Beeld Gareth Cattermole/Getty Images

Dat het concert van Pearl Jam in de Ziggo Dome op de tocht stond, was al even bekend. Aan een openluchtconcert op het Lollapalooza Festival in Parijs hield zanger Eddie Vedder (57) vorige week zondag keelproblemen over. Verschillende Europese shows werden als gevolg afgelopen week afgelast. Toch zei concertorganisator Mojo vrijdagmiddag nog er vertrouwen in te hebben dat de twee concerten in Amsterdam zouden doorgaan.

Twee dagen later blijkt de situatie toch anders. ‘Ondanks een medische behandeling en inspanningen van iedereen heeft Eddie helaas nog steeds geen stem en is zodoende niet in staat om op te treden,’ aldus een Mojo-woordvoerder. Die zegt dat het concert van maandag vooralsnog nog steeds doorgaat, maar ook dat de situatie morgen opnieuw wordt bekeken. Een tweede afgelasting lijkt daardoor een reële optie.

Omdat het de laatste twee shows van Pearl Jams Europese tournee betreft, wordt het concert niet ingehaald. De band, die in juni de tweede festivaldag van Pinkpop afsloot, vertrekt dinsdag terug naar de Verenigde Staten. Daar zou de tournee in september verder moeten gaan.