Clubgangers in Shelter blij met telefoonverbod: ‘Ik wil niet gefilmd worden op de dansvloer’

Bezoekers van nachtclub Shelter plakken een sticker op hun telefooncamera. Beeld Daphne Lucker

Het doet ergens een beetje denken aan de rookruimtes die in 2008 overal opdoken in kroegen toen het rookverbod inging. Hier alleen geen mensen die verwoed aan sigaretten lurken, maar clubgangers die zich, minstens zo fanatiek, nog even legaal op hun telefoon richten.

Het is duidelijk: achterin nachtclub Shelter, in de kelder van de A’DAM Toren op de IJoever, wordt de telefoon nog gedoogd, op de dansvloer is het maken van filmpjes en foto’s verboden. Niet eens liever niet, gewoon niet. Hier hou je je telefoon in je zak. Okay, je mag best even kijken hoe laat het is, zegt een beveiliger. “Maar we hebben afgesproken dat filmen en foto’s maken niet de bedoeling is.”

Geen telefoon te bekennen

Het is rond enen, de avond moet nog een beetje beginnen in Shelter. Buiten staat een bescheiden rij in de snijdende kou, binnen wordt het langzaam maar zeker drukker op de dansvloer. Bezoekers klitten samen voor de dj. Opvallend: nergens een mobiele telefoon te bekennen. Er wordt gedanst en gepraat, voor zover dat mogelijk is in het techno-geweld.

Bij de kluisjes, die bediend worden met de telefoon overigens, worden jassen en tassen opgeborgen. Noor Hagenbeek en Aris van Ham (beiden 22) komen net binnen, onderkoeld geraakt tijdens de tocht naar de A’DAM Toren. “Echt een goed initiatief,” zegt Van Ham. “Ik heb er geen probleem mee als mensen even op hun telefoon kijken, maar als ik sta te dansen en iemand staat de hele tijd naast me filmpjes te maken, dan verpest dat de stemming waarin ik ben.”

Zelfbescherming

Hagenbeek juicht het no-phonebeleid ook toe. Het is vervelend, dat gedoe op telefoons de hele tijd, zegt ze. “Maar tegelijk maak ik me er zelf ook wel eens schuldig aan. Even een filmpje of een foto maken, zodat ik op sociale media kan delen waar ik ben geweest. Dat het in Shelter echt niet mag, beschermt me in die zin een beetje tegen mezelf. Hoewel het hier altijd wel al duidelijk was dat het niet werd gewaardeerd als je gaat lopen filmen op de dansvloer. Hier durfde ik het eigenlijk toch al niet.”

Het is een spanningsveld, zegt Mirik Milan, nachtdeskundige en voorheen nachtburgemeester van Amsterdam. “Er is een hang naar het digitale en tegelijk de behoefte om alles los te laten en op te gaan in de nacht, in de sfeer van de club waar je op dat moment bent. Er kan een groepsgevoel ontstaan, maar als mensen allemaal maar in de weer zijn met filmpjes of foto’s, dan wordt de telefoon een stoorzender.”

Het is een verslaving

Milan maakt zich wel eens zorgen over de mentale gezondheid van de mens. “De telefoon is zodanig ingericht dat we er zo veel mogelijk op kijken, de succesvolle app is een verslavende app. Mensen vergeten dat wel eens. Terwijl het nachtleven ook te maken heeft met een zeker escapisme, het is bij uitstek het moment en de plek waar je helemaal jezelf kan zijn.”

Dat de Shelter deze maatregel heeft genomen, begrijpt Milan. Hoewel het zeker niet voor iedere club een goed idee zou zijn. “Het is een beetje een niche, er werd al niet zoveel gefilmd, denk ik. Dit beleid is een beetje het slot op de deur. Shelter kan zich hiermee ook profileren. Maar grote clubs waar veel meer mensen op afkomen en die een ander publiek trekken, zouden dit misschien beter niet doen.”

Ruimte voor interactie

En in het buitenland, hoe zit het daar? Volgens Filip en Love, twee Zweden die vandaag hun debuut maken in Shelter, zou zo’n telefoonverbod in hun land nooit worden getolereerd. Filip: “Ze zeggen dat Scandinavië altijd zo sociaal is, maar in Zweden wordt alles en iedereen gefilmd, het uitgaansleven is daar eerder asociaal. Heel fijn dus dat het hier verboden is, dat laat ruimte voor interactie met andere bezoekers.” Love: “Een club bouwt gedurende de avond een sfeer op, de dj, het personeel én de bezoekers. Dat is bijna onmogelijk als iedereen alleen maar loopt te filmen.”

Er is bijna geen bezoeker die kritisch is over het nieuwe beleid. Annelotte Iepema vindt het ‘in principe fijn’ dat telefoongebruik op de dansvloer een onderwerp is. “Maar ik ben best een beetje allergisch voor strengheid, mijn hele leven al. Als ik iets echt niet mag, dan word ik opstandig. Ik vind dat je hier ook niet zo zwart-wit over moet zijn. Je kan zelf toch ook wel een beetje aanvoelen of anderen last hebben van je, of je niemand in de weg zit? Ik zie dit vooral als een goed signaal.”

Weirde types

Voor vriendin Dokus daarentegen kan het niet streng genoeg zijn. “Voor de sfeer in de club, maar ook vanwege de privacy: ik wíl niet gefilmd worden als ik lekker aan het dansen ben, ik heb er geen behoefte aan dat die beelden, hoe onschuldig ook, terechtkomen op internet en dat allerlei weirde types er dan naar gaan lopen kijken. Nee hoor, hoe strenger hoe beter, dan is het maar duidelijk.”

Het personeel en de beveiliging lopen ondertussen door de club. Ze houden van alles in de gaten, zijn druk aan het werk, maar veel ingegrepen op telefoongebruik wordt er niet: dat is deze avond niet nodig.