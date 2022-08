Nieuws

Club América bevestigt: Jorge Sánchez op weg van Mexico naar Ajax

Ajax kan snel Jorge Sánchez verwelkomen als opvolger van Noussair Mazraoui. Club América, de club waarvoor de vleugelverdediger actief was in Mexico, heeft laten weten dat er een akkoord is en dat Sánchez naar Nederland verkast om de laatste formaliteiten af te ronden.