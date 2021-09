Chauffeurs Uber ‘gewoon’ werknemers? ‘Ze gaan nog wel wat verzinnen’

Maurits Schonfeld van taxi-app Uber in de rechtbank tijdens de zitting tussen FNV en Uber over de rechten van chauffeurs. Beeld ANP

Hij vraagt zich af wanneer hij zijn vakantiegeld gestort krijgt. De taxichauffeur die al bijna drie jaar voor Uber rijdt, stelt de vraag met ongeloof in zijn stem. Dat hij echt in loondienst zou zijn bij het bedrijf dat al jaren de taximarkt beheerst, kan er bij hem nog niet in. “Ze gaan wel wat verzinnen, wij worden echt geen werknemers, dat accepteert zo’n bedrijf niet.”

Zoals deze chauffeur, die niet met zijn naam in de krant wil, zijn er meer deze maandagochtend in Amsterdam. Allemaal hebben ze het nieuws gehoord: Uber is hard op de vingers getikt door de rechter. In de zaak die is aangespannen door de FNV, is gevonnist dat Uber met terugwerkende kracht de taxichauffeurs met een Uber-app moet beschouwen als werknemers. En dus ook moet behandelen volgens de taxi-cao.

De meeste chauffeurs zijn verheugd over de uitspraak van de rechter. Zij hebben de afgelopen jaren vaak heel veel gewerkt, voor een heel schamel loon, zeggen zij. “Als je je app aanzet, ben je verplicht om ritten te accepteren, ook als het je bijna niets opleverde. Bij weigering krijg je geen werk meer, ik heb dat meegemaakt.”

‘Bizarre uren’

Het is mogelijk om een behoorlijk salaris te verdienen, zegt een andere chauffeur. “Maar daar moet je wel bizarre uren voor draaien. Ik heb weken gemaakt van zeventig uur, dan deed ik ritjes voor twee of drie euro. Daar moet je er gewoon heel veel van rijden, om aan een normaal inkomen te komen.”

Het vonnis van de rechtbank betekent een bom onder het verdienmodel van Uber: het het bedrijf stelde zich altijd op het standpunt dat het geen taxibedrijf is, maar alleen vraag (klanten) en aanbod (chauffeurs) bij elkaar bracht. Daar heeft de rechter nu dus een streep door gezet.

De FNV stelt zich op het standpunt dat taxichauffeurs lijden onder schijnzelfstandigheid: ze hebben geen vrijheid om klussen te weigeren en kunnen ook niet onderhandelen over de tarieven die ze daarvoor rekenen. De FNV vindt daarom dat de rechten van de chauffeurs moeten aansluiten bij hun feitelijke behandeling, als werknemers dus.

‘Uber heeft geld genoeg’

Volgens Amrit Sewgobind van FNV is Uber zo’n groot bedrijf dat ze het zich ‘gemakkelijk’ kan veroorloven om de chauffeurs in dienst te nemen. “Ze zeggen altijd dat ze daar de middelen niet voor hebben, maar dat hebben ze natuurlijk wel. Toen de rechter in Groot-Brittannië hen daartoe veroordeelde, was er ook geld genoeg.”

De rechtbank schrijft in het vonnis dat ‘zodra de chauffeurs gebruikmaken van de Uber-app’, zij onderworpen zijn aan de werking van het door Uber ontworpen en eenzijdig door haar te wijzigen algoritme. “De chauffeurs vallen daarmee onder het ‘modern werkgeversgezag’ dat Uber via de app uitoefent.”

Uber gaat in beroep

Uber stelt in een reactie teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Volgens Maurits Schönfeld, general manager Noord-Europa bij Uber, wil het overgrote deel van de chauffeurs juist zelfstandig blijven. “In het belang van de chauffeurs gaan we daarom in beroep. Wat precies de gevolgen zijn van deze uitspraak gaan we eerst goed onderzoeken.”

Niet alle taxichauffeurs zijn blij met de uitspraak. Een chauffeur in een van de vele appgroepen voor taxichauffeurs zegt dat hij juist niet in loondienst wil. “Juist als je werknemer bent, moet je de hele tijd precies doen wat je baas zegt. Als ik een middag vrij wil zijn, bijvoorbeeld om met mijn kinderen iets leuks te gaan doen, dan heb ik geen zin om eerst toestemming te moeten vragen.”