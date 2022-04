Chauffeur door wie Tessie Pessers dodelijk verongelukte: ‘Ik weet niet waarom ik haar niet heb gezien’

Bloemen en kaarsen op het kruispunt waar de 31-jarige Tessie Pessers vorig jaar om het leven kwam. Beeld HET PAROOL

Anderhalf jaar na het dodelijke ongeval staan er nog steeds bloemen op het kruispunt van de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan. Dit is waar de toen 69-jarige vrachtwagenchauffeur rechtsaf sloeg, waarna zij onder de wielen van de zware vrachtwagen terecht kwam en overleed. Deze woensdagochtend dient eindelijk de strafzaak.

Alles is pijnlijk deze ochtend. Enkele nabestaanden van Tessie Pessers zijn aanwezig, zij missen hun geliefde, zus en schoonzus nog dagelijks. Vader Wim Pessers laat door de advocaat een slachtofferverklaring voorlezen. Hij mist haar iedere dag, maar durfde niet zelf naar de zitting te komen. ‘Ik kan het niet aan.’

Posttraumatische stress

Maar ook de chauffeur is het leven zoals hij dat kende kwijtgeraakt, zegt hij. Hij kampt met posttraumatische stress. “Ik ben gescheiden, heb heel lang mijn kinderen niet gezien en ben mijn baan kwijtgeraakt. Ik loop bij een psycholoog. Sinds het ongeval ben ik mezelf niet meer.”

De zaak draait erom in hoeverre het gedrag van de chauffeur strafbaar is. Uit het onderzoek is gekomen dat hij in staat moet zijn geweest de fietster te kunnen zien. Hoewel zijn rechterbuitenspiegel niet goed stond afgesteld, had hij Pessers moeten kunnen waarnemen, houdt het Openbaar Ministerie hem voor. “Dit ongeluk was te voorkomen geweest als u goed had opgelet.”

Onomkeerbaar

Maar hij zag haar niet, met fatale gevolgen dus. De chauffeur kan er niet over uit. “Ik rij al bijna vijftig jaar als beroepschauffeur. Nooit ongelukken gehad. Ik sta voor een raadsel, ik weet niet waarom ik haar niet heb gezien. Het spijt me verschrikkelijk, ik wou dat ik dit kon omkeren, maar het is onomkeerbaar.”

Het had kunnen schelen als de spiegels, zoals niet het geval was die ochtend, goed waren afgesteld. Maar de voor deze situatie belangrijke rechterbuitenspiegel stond niet helemaal uitgeklapt, waardoor hij aantoonbaar minder zicht had. Afhankelijk van de snelheid van de fietster had dat seconden kunnen schelen.

De vrachtwagen was die ochtend op weg naar een kraakpand in Amsterdam dat werd leeggehaald. De chauffeur was ontspannen en uitgerust, zegt hij zelf. Van alcohol of drugs was geen sprake, blijkt uit het onderzoek. Een getuige die het zag gebeuren, had verklaard dat Pessers vlak voor het ongeval weliswaar stevig doorfietste, maar wel ‘gefocust’ leek. Ze werd verrast door de vrachtwagen die ineens afsloeg.

Beiden groen

Van belang voor dit onderzoek is ook de inrichting van het kruispunt, stelt advocaat Rick van Heusden van de chauffeur. “Het kruispunt is al sinds 2010 berucht omdat fietsers en automobilisten tegelijk groen krijgen. Bewoners beklaagden zich er eerder al over en dat was niet voor niets: in de drie jaar vóór het ongeval zijn daar twee ongelukken met ernstig letsel gebeurd. Dat was er ‘helaas’ één te weinig om als zogeheten blackspot aangemerkt te worden. Dat gebeurt pas na drie ernstige ongelukken en pas dan pakt de gemeente veelal een kruispunt aan, zoals na het noodlottige ongeval in deze zaak ook is gebeurd.”

Volgens Van Heusden zijn de verkeerslichten nu anders afgesteld. “Fietsers en auto’s hadden tegelijk groen, maar nu is het rood-groen. Het is mij al langer een doorn in het oog dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid in de handen van de bestuurders legt. Dat is niet eerlijk. Uit onderzoek bleek onlangs dat veel mensen zich op heel veel plekken in de stad onveilig voelen in het verkeer. Maar ik voorspel dat we in de toekomst met dit soort groen-groen-ongevallen te maken blijven hebben.”

Het OM eist een werkstraf van 240 uur en steunt een schadevergoeding voor de nabestaanden van bijna een ton.