Centrale schoolexamens van start, gevolgen van corona sijpelen door in de regels

“De weg naar het eindexamen is opnieuw toch weer hobbeliger en meer onvoorspelbaar gebleken dan we hadden gehoopt,” gaf onderwijsminister Wiersma eerder al aan in de Tweede Kamer. De week voorafgaand aan de kerstvakantie was er nog sprake van een korte schoolsluiting om het coronavirus te temmen. En in de maanden daarna hadden scholen te kampen met fysieke lesuitval, door ziekte en quarantaine van zowel leerlingen als leraren.

Dat kwam allemaal bovenop de corona-ellende van de jaren ervoor. ‘Veel leerlingen staan niet meer op ‘aan’,’ viel recent nog te horen in onderwijsland. Scholen proberen al een tijdje keihard, met behulp van een zak extra overheidsgeld, hulp op maat te geven voor probleemleerlingen, en er zijn extra examentrainingen.

Duimregeling

Toch heeft het kabinet het zekere voor het onzekere genomen bij zowel de uitvoering als de beoordeling van de eindexamens. Zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken, is er een extra herkansing mogelijk en mogen examenkandidaten het eindresultaat van één vak (geen kernvak) buiten beschouwing laten als zij daardoor kunnen slagen. Dat laatste staat bekend als de duimregeling. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) heeft zich daarvoor hard gemaakt.

Ook de normering is ongebruikelijk. Normaal gesproken wordt de score op een centraal examen afgezet tegen de prestatie-eis voor het betreffende vak, een lat die elk jaar gelijk ligt. Maar tijdens de afgelopen coronajaren was bijna alles anders. Dus zullen de scores van de leerlingen in 2022 en het gemiddelde cijfer uit de periode 2015-2019 voor een vak, in combinatie met de historische prestatie-eis en het docentenoordeel, de grens bepalen tussen voldoende en onvoldoende.

De prestatie-eis wordt eventueel ook nog aangepast na een weging van de reacties van docenten en leerlingen. Die reacties komen na een examen binnen via een examenlijn en via het Laks. Vanaf donderdag heeft deze scholierenorganisatie een eindexamenklachtenlijn openstaan, waar leerlingen melding kunnen maken van bijvoorbeeld geluidsoverlast of te moeilijke vragen.

Zekerder gevoel

Is het allemaal genoeg om leerlingen er de komende weken doorheen te helpen? “Dat is heel erg wisselend,” schat Laks-voorzitter Iben Maas in. “De helft zegt met die extra regelingen wel uit de voeten te kunnen, maar de andere helft zit nog steeds dik in de stress. Vooral de duimregeling is zo fijn omdat leerlingen met een wat zekerder gevoel hun examens ingaan. Als ze dan hun examen verpesten, hebben ze nog een vangnet.”

Maas durft niet te speculeren op de uiteindelijke resultaten dit jaar. Ook de VO-raad is voorzichtig. “Het is duidelijk dat het onderwijs voor de huidige lichting examenleerlingen niet optimaal is geweest. Ze hebben drie schooljaren achter de rug waar corona een forse stempel op heeft gedrukt. De maatregelen die genomen zijn voor het examen zijn op zich afdoende, maar dat weten we pas zeker als de examens achter de rug zijn,” aldus een zegsman.

Leerlingen maken zich tijdens het maken van hun examens overigens vooral druk om heel praktische zaken, bleek eerder deze week uit een steekproef in opdracht van onderwijsondersteuner Lyceo onder ruim 820 oud- en examenleerlingen. Gesnotter of gehoest van docenten of medekandidaten, geluid van buiten en het tikken met een pen zorgen voor de grootste afleiding tijdens deze belangrijke periode, melden zij. Bij het leren vormde vooral hun telefoon een afleiding.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.