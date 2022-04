Nieuws

Celstraffen tot 5 jaar geëist wegens fatale ontgroening van Belgische Sanda Dia

Het Belgische Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een celstraf van vijf jaar geëist tegen de hoofdverdachte in de zaak over een extreem ontgroeningsritueel in Leuven eind 2018, dat de 20-jarige student Sanda Dia het leven kostte. Ook tegen de overige verdachten zijn celstraffen geëist.