Castingbureau voor auto’s moet verdwijnen uit Weesp

Beeld Jakob van Vliet

Het zullen zo’n 80, 85 auto’s zijn die Henno van Bergeijk heeft staan in Weesp. “Ik weet het niet precies, ik heb net weer een stel opgeruimd. Voor sommige filmopnames heb ik wel twintig auto’s tegelijk nodig. Toen ik de auto’s leverde voor The Hitman’s Bodyguard in 2016 in Amsterdam stond de hele gracht er vol mee.”

Acteurs worden gecast, dat is bekend. Maar dat ook auto’s specifiek worden uitgekozen voor de rol die ze spelen in films, realiseren minder mensen zich. Wie filmopnames maakt, televisieseries als Baantjer of commercials, heeft vroeg of laat een auto nodig. Van Bergeijk kan die leveren, met zijn bedrijf Car Casting Holland. “Ik heb zelf auto’s, behoorlijk veel replica’s van politieauto’s bijvoorbeeld. Maar ook modellen die helemaal geprepareerd zijn.”

Voor zo’n wagenpark heb je wel een beetje ruimte nodig en die heeft Van Bergeijk. Tenminste, voor zolang als het duurt. Want zijn showroom met werkplaats en kantoor op bedrijventerrein Nijverheidslaan in Weesp moet verdwijnen. “Ze willen de boel tegen de vlakte gooien zodat de grond bouwrijp kan worden verkocht.”

Internationale producties

En dat is, uiteraard, tegen het zere been van de autocaster. “Dit bedrijf draait supergoed. Ik lever auto’s bij nationale en internationale producties. Elders in Weesp heb ik ook nog een terrein, maar ik ben uit mijn voegen gegroeid. Ik heb gewoon ruimte nodig.”

Terwijl Van Bergeijk voorgaat door zijn garage, waar geëxplodeerde auto’s tussen politievoertuigen uit alle tijden staan geparkeerd, vertelt hij hoe hij tien jaar geleden terecht kwam op de Nijverheidslaan. “Ik zocht plek en de gemeente had hier jaren daarvoor bedrijfspanden opgekocht, met als doel er ooit een villawijk te gaan neerzetten. Door de crisis kwam het er niet van. Bovendien zit hiernaast een megagroot oliebedrijf: er kunnen hier geen woningen worden gebouwd.”

Tot zijn verbazing kreeg Van Bergeijk toestemming om zich te vestigen in een van de leegstaande gebouwen. “Ik wist dat het in principe tijdelijk zou zijn. Maar ik betaal een marktconforme huur en ik zit hier dus al tien jaar. Als er nou concrete plannen zouden zijn voor dit gebied, dan had ik er nog vrede mee kunnen hebben. Maar de gemeente wil mijn bedrijf nu weg voor een nieuwbouwproject of een buitenlandse speculant.”

‘Nautische invulling’

Van Bergeijk heeft gehoor gegeven aan de wensen van de gemeente: naast Car Casting heeft hij ook een bedrijf met een andere bestemming. Hij besloot in te spelen op de voorkeur die de gemeente uitsprak voor een bedrijf met ‘een nautische invulling’. “We zitten hier aan de Vecht, dus ik wil hier graag gaan samenwerken met een bedrijf dat de casting voor boten doet.”

De gemeente reageerde na Van Bergeijks presentatie nergens meer op, wat hem ertoe noopte een nieuw een plan te verzinnen. “We zitten hier aan het water, dus hebben we nu het plan opgevat om naast het filmbedrijf hier ook een snackbar te vestigen. Mensen die er verstand van hebben, zien kansen. Hoewel we hier op een bedrijventerrein zitten, kun je met een bootje gemakkelijk aanleggen en eten halen voor aan boord.”

Van Bergeijk hoopt, daar komt het op neer. Dinsdagavond bespreken de portefeuillehouders in de gemeenteraad van Weesp zijn initiatieven. “Het zou toch zonde zijn als ik met een bedrijf dat zo goed aangeschreven staat, zou moeten verhuizen naar Almere ofzo.”