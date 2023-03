Buurtsteiger op de Jacob van Lennepkade moet tóch weg: ‘Alles was net rond’

De buurtsteiger aan de de Jacob van Lennepkade moet weg. Maar maker Christophe Rocour (links) wil graag dat het vlot blijft, omdat het een belangrijke buurtfunctie heeft. Beeld Dingena Mol

Alles goed gedaan, alle ambtelijke wegen bewandeld en niets dan bestuurlijke instemming ontmoet – en dan toch, na jaren duwen, trekken en overleggen, op stel en sprong nul op het rekest krijgen. De buurtsteiger op de Jacob van Lennepkade moet verdwijnen. Op straffe van een dwangsom van 1250 euro per week.

Er was toestemming, op definitieve ontwerpen stond de steiger zelfs ingetekend, met stempels en al. En in ieder gesprek met stadsdeel West werd initiatiefnemer Christophe Rocour met open armen ontvangen. Iemand die initiatief neemt, niet voor zichzelf, maar voor de buurt. Omdat een gezamenlijke steiger naadloos past in het gepropageerde beleid van het stadsdeel om sociale initiatieven te ondersteunen.

Geen ontheffing

En toch moet de steiger nu weg. Een week nadat alles rond leek, plofte bij Rocour eind januari een brief op de mat. Nautisch inspecteurs beschreven hoe ze op de Jacob van Lennepkade een ‘vlot’ aantroffen, dat voor opgetrokken wenkbrauwen zorgde. Resumerend: het leek niet op een boot, dus het was geen boot. ‘Het heeft meer weg van een drijvend terras. Wij beschouwen het daarom als een object.’

En dat maakt uit, want voor dit ding was geen ontheffing verleend. En kón ook helemaal geen ontheffing worden verleend, schreef de afdelingsmanager van de handhaving aan Rocour. Langs de Van Lennepkade moeten tijdelijk woonboten komen. En: ‘Het object is geen woonboot.’

Buurtgenoten ontmoeten

Rocour wordt er inmiddels horendol van. “De gemeente is zelfs langs geweest voor een schouw, om het met eigen ogen te kunnen zien. Ik begrijp er niets van. Dit tast mijn vertrouwen in het openbaar bestuur ernstig aan. Hoe kan het dat ik, en vele buurtgenoten met mij, jaren bezig zijn met ons initiatief, en dat als we dan alles rond hebben, we er vervolgens toch niet mee verder mogen gaan?”

Jaren ligt het drijvende terras er al. Als het ook maar een beetje mooi weer is, pakken buurtbewoners hun stoel op en gaan zitten op de vlonders. “Mensen hebben vaak kleine huizen zonder buiten. Veel buurtgenoten hebben hooguit een Frans balkonnetje. Voor velen is dit terras een uitkomst en een manier om buurtgenoten te ontmoeten.”

Woonboten

De afwijzing heeft te maken met de komst van ten minste vijf woonboten. Die liggen eigenlijk op de Da Costakade, maar moeten daar tijdelijk weg gedurende intensieve werkzaamheden aan de kademuren: de Jacob van Lennepkade wordt ingericht als wissellocatie. Rocour: “Maar onze steiger mocht blijven. Na een lang participatietraject was de steiger ingetekend tussen de tijdelijke woonboten.”

Een woordvoerder van stadsdeel West zegt dat het stadsdeel in nauw contact staat met Rocour. Volgens de woordvoerder is tegen de handhavingsbrief bezwaar ingediend. “Zolang de bezwaarprocedure loopt, hoeft het object niet verwijderd te worden.”