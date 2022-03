Buurtbewoners Museumbrug stappen naar rechter om gedeeltelijk afsluiten brug

Beeld Klaas Fopma

De gemeente nam in augustus vorig jaar een beslissing: de brug moet worden afgesloten voor autoverkeer dat de stad ín wil. Die auto’s zouden gebruik moeten gaan maken van de brug ter hoogte van de Heinekenbrouwerij. Maar de buurt vreest chaotische en gevaarlijke toestanden en stapte naar de rechter.

Volgens ondernemers, buurtbewoners en een parkeergarage op de Prinsengracht heeft de maatregel ‘disproportionele gevolgen’ voor hen: zij hebben bij de bestuursrechter in bezwaar aangetekend tegen de maatregel. De zaak dient dinsdagochtend.

Andersom is logischer

Insteek van de bezwaarmakers is om de maatregel aan te passen, zegt hun advocaat Roland Mans. “Het is veel logischer en veiliger om de Museumbrug te bestemmen voor autoverkeer dat de stad in wil. De stad uit zou dan verboden moeten worden.”

De bezorgde buurtbewoners en ondernemers baseren zich op onderzoek naar de aantallen auto’s die van de Museumbrug gebruikmaken de stad in en de stad uit. Uit die gegevens blijkt dat zowel tijdens de spitsuren als gedurende de gehele dag véél meer auto’s via de Museumbrug de stad uitgaan dan in. Zij trekken daar de conclusie uit dat de door de gemeente bedachte route driemaal zo gevaarlijk is als die de stad in.

De verslechterde leefbaarheid wordt volgens de buurtbewoners afgedaan met: ‘de aanrijdtijd wordt voor sommige bestemmingen langer’. In de praktijk betekent dit volgens hen echter meer onnodige kilometers en bijvoorbeeld wachten achter lossende koeriers, terwijl alternatieve routes zijn verdwenen of afgesloten. Zij stellen dat onderhoudsmensen en andere leveranciers om die reden geen klanten meer in het centrum accepteren.

Voor toeristen

Buurtbewoners die zich hebben verenigd in de Stichting Houdt Centrum-Zuid Bereikbaar stelden eerder dat de reden om de brug deels af te sluiten voor auto’s zou zijn om ruimte te maken specifiek voor toeristen. De brug wordt in de praktijk inderdaad veel gebruikt door bezoekers aan de stad die vanuit het centrum naar de musea aan het Museumplein wandelen.

Volgens advocaat Mans is het ondoenlijk om autoverkeer via andere routes te leiden. “Er is in de buurt erachter sprake van een aantal punten die passeren door auto’s onmogelijk maken. Er worden grote werkzaamheden verricht aan het voormalige Paleis van Justitie, dat een hotel wordt. En op andere plekken kunnen auto’s langdurig geen gebruikmaken van grachten vanwege de slechte staat van de kades daar.”

Overzichtelijker en veiliger

Volgens de gemeente wordt met het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Museumbrug de hoeveelheid verkeersstromen op de kruising van de Weteringschans bij de Museumbrug beperkt, waar zich relatief veel ongevallen voordoen. “Hiermee wordt het kruispunt overzichtelijker en veiliger.”

De woordvoerder zegt dat dagelijks grote groepen voetgangers en fietsers dit kruispunt passeren en er is volgens haar ook veel (afslaand) autoverkeer. “Door de maatregel ontstaat er op en rond de brug meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast ontstaat er meer ruimte om van de musea naar bijvoorbeeld het Leidseplein en het Weteringcircuit, met de halte van de Noord/Zuidlijn, te lopen.”

Volgens de woordvoerder blijft de buurt ook met eenrichtingsverkeer op de brug nog steeds per auto bereikbaar, alleen de aanrijroute wordt voor sommige bestemmingen langer.