Buurtbewoners hielden de Bijlmer rustig, in Osdorp sloeg vlam in de pan

Rellen Tussen Meer en Osdorpplein. Beeld MAARTEN BRANTE

Ze verzamelt in stukken gebroken stoeptegels in een emmer. “Als die jongens deze stenen zien liggen, gooien ze misschien alsnog de ramen van mijn winkel in. Ik heb de hele avond op ze staan inpraten om de winkeliers met rust te laten. Op een gegeven moment heb ik er zelfs eentje in zijn nekvel gegrepen: die stond op het punt om ruiten te gaan ingooien.”

Het is even over negen uur. Zo snel als de rellen in Osdorp begonnen, zo plots zijn ze ook weer afgelopen. De tweede avond op rij blijkt het instellen van een avondklok niet alleen een katalysator voor ongeregeldheden, maar tegelijk ook een effectieve remedie ertegen. Zodra het negen uur is, vertrekt het overgrote deel van de relschoppers naar huis.

Stenen rapen

De vrouw die stenen staat te rapen op Tussen Meer, de lange winkelstraat achter winkelcentrum Osdorpplein, wil niet met haar naam in de krant. Het huilen staat haar nader dan het lachen. Ze vervloekt de jongens die het het uur ervoor hebben voorzien op de politie, maar en passant her en der ook de ramen van een aantal winkels ingooien. “Ik haat ze. Maar tegelijk begrijp ik ze ook. Ze hebben al zo weinig in hun leven. Door deze coronacrisis worden hen een heleboel kansen ontnomen. Maar van mijn bruidswinkel moeten ze afblijven.”

Het was dinsdagavond op verschillende plekken spannend. Op de Molukkenstraat, waar het maandagavond zo uit de hand liep, bleef het relatief rustig. Er waren de nodige jongeren op straat, maar ook de politie was in Oost weer nadrukkelijk aanwezig.

Bijlmerbewoners

Op sociale media waren ook oproepen gedaan om te gaan rellen bij station Bijlmer Arena. Op het afgesproken tijdstip, om acht uur ’s avonds, kon je bijna een kanon afschieten op het grote plein tussen het station en de Amsterdamse Poort. Een enkele jongere loopt quasi-doodgemoedereerd over het Hoekenrodepein. Een groepje Bijlmerbewoners houdt de boel in de gaten. Het is hen te doen om rellen vóór te zijn, zegt een van de mannen. “Dit is onze buurt, we moeten de naam hoog houden. Gelukkig heeft zo ongeveer niemand gehoor gegeven aan de oproep. Het is rustig.”

Dat ligt dus anders in Osdorp. Even voor half negen slaat de vlam ineens in de pan. Volgens een aantal winkeliers, die soms met meerdere mensen tegelijk in de winkelpanden aanwezig zijn om hun bezit te verdedigen tegen plunderaars, zaten de onlusten er al de hele avond aan te komen. “Veel opgefokte types, die duidelijk zin hadden in politieagentje pesten.”

Een half uur duurt het op Tussen Meer en de omliggende straten. Enkele honderden jongeren rennen heen en weer, gooien stenen naar winkels en politie en laten vuurwerkbommen tot ontploffing komen. De Mobiele Eenheid, in Osdorp in groten getale aanwezig, reageert rustig en blijft door de buurt rijden.

Gerichte arrestaties

Op een aantal momenten gaan de deuren van zo’n busje open en springen er zes, zeven agenten uit die heel gericht jongeren die kennelijk gelden als aanstichter tegen de vlakte gooien. Het gaat er stevig aan toe. Jongeren trappen tegen langsrijdende politiebussen en schelden de ME’ers uit.

Als de avondklok is ingegaan en de rust is weergekeerd, verzamelt zich een plukje agenten voor de deur van een snackbar op Tussen Meer. Die hebben de deur op slot gedaan en weigeren open te doen voor de agenten. “Het is negen uur geweest, we mogen niet naar buiten,” klinkt het. Uiteindelijk opent de eigenaar de deur: het blijkt dat ze zich hadden opgesloten vanwege de rellende jongeren. “Wij waren gewoon op ons werk.”