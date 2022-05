Burgemeester Halsema in Paramaribo: wat kan Amsterdam voor Suriname doen en vice versa?

Op de voorste rij de Haagse burgemeester Jan van Zanen, de Surinaamse president Chan Santokhi, burgemeester Femke Halsema en ambassadeur Henk van der Zwan. Achter hen leden van het Surinaamse kabinet. Beeld Coco Duivenvoorde

In het grote witte pand in het centrum van Paramaribo van het kabinet van de president begint Chan Santokhi tegenover zijn Nederlandse bezoek al snel over de extreme regenval in Suriname. Een maand geleden opende eigenaar Staatsolie de spuikleppen van de krachtcentrale Brokopondo in het binnenland, omdat het stuwmeer anders zou overlopen en daarmee de dam zou bezwijken.

Wat Staatsolie niet deed, was de bewoners waarschuwen die aan de Surinamerivier wonen. Het gevolg: zeker 12.000 mensen uit 35 dorpen werden getroffen door de rivier die onverwacht meters steeg. Geen huis meer, geen vee, geen eten, alles kwijt, levens overhoop gehaald. Inwoners in het binnenland eisen een compensatie van Staatsolie, maar acute hulp is ook hard nodig.

Bij een bezoek aan een van de getroffen dorpen beloofde Santokhi zaterdag dat hij met een oplossing zou komen, zo schreven lokale media. Tijdens het gesprek met de Nederlandse delegatie – naast burgemeester Halsema zijn ook ambassadeur Henk van der Zwan en de Haagse burgemeester Jan van Zanen, namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), aanwezig – vraagt hij of Nederland kan bijspringen, zoals het dat deed in 2006, toen er ook extreme overstromingen waren. De president wil onder meer dat Nederland helikopters levert, zodat voedselpakketten uitgereikt kunnen worden.

Hulptroepen

Het zesdaagse bezoek aan Suriname van burgemeester Femke Halsema ging daarmee dinsdag officieel van start. Na een ochtendbezoek aan de Nederlandse ambassade, waar formaliteiten werden uitgewisseld, volgde het gesprek met Santokhi. Alvorens Halsema het kabinet van de president binnentrad, stuitte ze op een bord waarop staat dat het verboden is het gebouw met wapens te betreden. Geen probleem, bleek.

Eerst werden hoffelijkheden uitgewisseld: danken voor de uitnodiging. Danken voor het komen. Iedereen is blij om de banden weer aan te halen. Een nieuw begin in de verhoudingen. In de woorden van de burgemeester moet de nieuwe relatie er een zijn van wederzijdse interesse en respect, waarbij het gaat om een gelijkwaardige kennisuitwisseling. Wat kan Amsterdam voor Suriname doen en vice versa?

Of Nederland hulptroepen zal sturen, is een vraag voor de nationale overheid. Het is aan de burgemeesters om die wens nog maar eens over te brengen aan premier Mark Rutte. Jan van Zanen zegt wel dat vanuit alle Nederlandse gemeenten belangstelling is om samen te werken op het gebied van water. Het inzetten van expertise hoort daar zeker bij, benadrukt hij.

Second opinion

Santokhi wilde na de bijeenkomst maar kort ingaan op de discutabele rol van Staatsolie. “We worden geconfronteerd met veel wateroverlast. Nederland heeft een historie aan expertise en kennis om water goed te beheersen. Met die deskundigheid kunnen we vaststellen wat er gebeurd is bij de dam. Staatsolie heeft dat al gedaan, maar het is goed om een second opinion te doen.”

Halsema hoopt later deze week duidelijk te kunnen maken welke afspraken ze mee kan nemen naar Amsterdam. Kabinet-Santokhi I maakt woensdag een lijst met projecten openbaar. “We kunnen dan kijken waar voor ons de mogelijkheid ligt om te helpen. Het zal met name moeten gebeuren op het gebied van arbeidscapaciteit: ze komen hier mensen tekort.”

Op de foto

Een kort persmoment volgt voordat de Nederlandse delegatie en de president afscheid nemen. Op het bordes staat Halsema als enige vrouw tussen drie mannen. Bij een tweede fotomoment komen leden van het kabinet erbij staan. “Kabinet-Santokhi II,” zegt een van de adviseurs grappend.

Dan het officiële afscheid: vriendelijke knikjes, Halsema en Santokhi die nog even met elkaar praten. Het gaat over het weer. “Het heeft nog niet geregend vandaag,” zegt Halsema. Santokhi: “Dat komt in de namiddag wel.”

Tien minuten later, als Halsema op het punt staat een volgende afspraak in te gaan, barst een tropische bui los boven Paramaribo.