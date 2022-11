Burgemeester Halsema haalt uit naar Forum voor Democratie om ondermijning democratie

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

Halsema refereerde met haar uitspraak, zonder Forum voor Democratie direct te noemen, aan eerdere uitspraken van FvD-raadslid Gideon van Meijeren. Hij zei afgelopen weekend in een interview met een Belgische website te hopen op een revolutionaire beweging in Nederland. Mensen moeten ‘bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen: wij gaan hier gewoon niet meer weg totdat de regering weg is’.

Met haar uitspraken voegde ze zich bij eerdere reacties van onder meer minister-president Mark Rutte die de uitspraken van Van Meijeren al ‘verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk’ noemde.

Halsema sprak dinsdag op een burgemeestersconferentie in Den Haag waar ze inging op de vraag wat te doen tegen groepen die hun democratische vrijheid gebruiken om de democratie zelf aan te vallen.

‘Complot van elites’

Volgens Halsema zijn er de afgelopen jaren nieuwe extremistische groepen ontstaan die democratische instituties en de rechtsstaat aanvallen. “Ze noemen het een complot van elites dat moet worden vernietigd, van rechtbanken, wetenschap en journalistiek tot kunst en cultuur.”

De coronacrisis was daarin volgens Halsema een katalysator, waar kleine groepen misbruik van hebben gemaakt door wantrouwen te zaaien in de samenleving. “Ze gebruiken leugens, provocaties, en bedreigingen om met een kleine aanhang grote verwarring te zaaien in grotere delen van de samenleving.”

Ook de overheid zelf ontziet Halsema niet. “De anti-overheidhouding heeft vruchtbare grond gevonden in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid, om hele legitieme redenen, in het algemeen afneemt.” Ze noemt daarbij de toeslagenaffaire als voorbeeld, maar ook het falen van de overheid om de stikstofcrisis op te lossen. Daarnaast vindt ze dat Amsterdam nog beter de rechten van demonstranten moet beschermen.

Als oplossing wijst Halsema onder meer op de kracht van steden die ‘dicht bij hun eigen gemeenschap staan en een gezonde afstand behouden van soms oververhitte debatten in nationale parlementen’. Amsterdam wordt dan ook lid van het Strong Cities Network, een samenwerking van steden tegen haat en extremisme in de wereld.