Bulgaarse broodfokker opgepakt tijdens undercoveractie in Amsterdam

Tijdens een undercoveractie van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals is een koerier van een Bulgaarse broodfokker in de Amsterdamse Pijp gearresteerd. Beeld House of Animals

Een Engelstalige Marktplaats-advertentie met hondjes uit Bulgarije van slechts acht weken oud en bezorging aan de deur, zonder mogelijkheid om meer van de locatie te zien. “Alsof je een wasmachine koopt,” zegt Karen Soeters van House of Animals. “De advertentie vonden wij gelijk verdacht.”

In samenwerking met de politie werd de mopshond besteld vanaf een adres in De Pijp. Op 20 februari werd de hond bezorgd en de koerier ter plekke gearresteerd. De pup was vermoedelijk te jong en niet ingeënt tegen rabiës.

Volgens Europese wetgeving moeten puppy’s die uit het buitenland naar Nederland komen minimaal vijftien weken oud zijn. De verplichte rabiësenting kan pas vanaf twaalf weken worden gezet. Dan duurt het nog drie weken voordat de pup volledig beschermd is tegen deze dodelijke ziekte, die ook voor levensbedreigend voor mensen is. Toch staan op Marktplaats vaak advertenties voor buitenlandse puppy’s jonger dan vijftien weken.

Erbarmelijke omstandigheden

Volgens Soeters leven hondjes uit Oost-Europa in zogeheten ‘broodfokboerderijen’ onder erbarmelijke omstandigheden. “Ze worden te jong weggehaald bij hun moeder en dan naar verzamelcentrum gebracht. Alles is gericht op zoveel mogelijk geld verdienen.”

De oprichter van House of Animals schat dat jaarlijks tussen de 50 en 80 duizend honden op deze manier naar Nederland worden gehaald, waarvan veel via Marktplaats. “Mensen in Nederland willen graag puppy’s, maar we hebben er hier weinig. In coronatijd was het helemaal een groot drama, toen zijn er zoveel hondjes verhandeld.”

Wat rest mensen die, ondanks de gezondheidsrisico’s bij rashonden, toch een puppy willen van een specifiek ras? Soeters: “Een handelaar is sowieso een no-go. Ga ook niet naar een fokker waar meerdere rassen zitten of waar je geen moederhond ziet. En het is ook verdacht als de verkoper opdringerig is en geen vragen stelt aan jou.”

House of Animals heeft aangifte gedaan tegen de Bulgaarse koerier. Soeters: “Nu is het aan de politie om de zaak verder op te pakken.”