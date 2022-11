Brazilië na moeizame zege op stug Zwitserland door naar achtste finales WK

De spelers van Brazilië bedanken het publiek na afloop van het WK-duel met Zwitserland dat de Brazilianen maandag met 1-0 hebben gewonnen. Beeld Peter Cziborra/REUTERS

Nog meer dan met de wedstrijd was Brazilië vooraf bezig geweest met de blessure van vedette Neymar, die in het gewonnen duel met Servië was uitgevallen met een enkelblessure en ook de laatste groepswedstrijd zal missen. Desalnittemin is Brazilië nu samen met Frankrijk het enige land dat al na twee duels is geplaatst voor de achtste finales.

Zonder Neymar oogde Brazilië minder gevaarlijk dan in het openingsduel met Servië (2-0), al kwam dat ook door de gedisciplineerd spelende Zwitsers die in het openingsduel nog met 1-0 te sterk waren geweest voor Kameroen. Vinícius Júnior had in de eerste helft nog de openingstreffer op de voet, maar zijn inzet werd gekeerd door de Zwitserse goalie Yann Sommer.

Gevaarlijk Zwitserland

Met Real Madridspeler Rodrygo voor de onmachtige Lucas Paquetá trachtte bondscoach Tite de titelfavoriet in de tweede helft van de nodige impulsen te voorzien, waar het toch wel aan de nodige creativiteit ontbrak. Maar desondanks was Zwitserland aanvankelijk gevaarlijker dan de vijfvoudig wereldkampioen. In Breel Embolo kende Zwitserland een eenzame strijder voorin, maar wel een die gedurende de wedstrijd steeds meer zelfvertrouwen kreeg.

Brazilië dacht een klein halfuur voor tijd bevrijd te zijn door Vinícius Júnior die een fraaie treffer maakte. Hij kreeg de bal van spits Richarlison, die volgens de scheidsrechter op basis van de beelden in buitenspelsituatie bleek te staan.

Met Vinícius is wel direct de gevaarlijkste Braziliaan van de wedstrijd genoemd. Waar in het eerste duel tegen Servië nog de hoofdrol werd opgeëist door Richarlison met beide treffers, waren nu de schijnwerpers gericht op de man die dit jaar de Champions Leaguefinale besliste.

Slotoffensief

Met de komst van voormalig Ajacied Antony (nu Manchester United) en ook Gabriel Jesus (Arsenal) begon Brazilië twintig minuten voor tijd aan het slotoffensief. Dichterbij een treffer kwam het Neymarloze Brazilië echter niet.

Totdat Casemiro dus opstond, de middenvelder die zo vaak de Champions League won met Real Madrid en afgelopen zomer naar het Manchester United van Erik ten Hag verkaste. Overal is de verdedigende middenvelder een stille maar o zo gewaardeerde kracht. Nooit om zijn goals, behalve maandagavond dus, toen hij zijn land een plekje bij de laatste zestien schonk.

De winst tegen Zwitserland zorgde voor een zucht van verlichting op de Copacabana en op de tribune van Stadium 974 in Doha, waar Braziliaanse legendes als Roberto Carlos, Kaká, Rivaldo, Ronaldo en Cafu (allemaal gasten van de Fifa) naar de wedstrijd hadden gekeken.

Zwitserland wacht vrijdagavond (acht uur) nog een wedstrijd tegen Servië. In dat duel heeft de ploeg van trainer Murat Yakin overigens alles in eigen hand. Als Brazilië tegen Kameroen zijn plicht doet, volstaat voor Zwitserland een gelijkspel.