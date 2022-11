Bouw op Centrumeiland vertraagd door wegvallen stikstofvrijstelling

Ontwerp van huizen op Centrumeiland. Beeld Berlinda van Dam/ANP

Als gevolg van de recente uitspraak van de Raad van State over de zogenoemde stikstofvrijstelling moet de gemeente de berekeningen van de stikstofuitstoot bij de bouw van twee blokken op Centrumeiland opnieuw doen. Hoeveel vertraging hierdoor zal optreden, is nog niet bekend.

Op Centrumeiland moeten uiteindelijk ongeveer 1500 woningen komen, waarvan 70 procent zelfbouw is. Het eiland is ongeveer 15 hectare groot en vormt de toegang tot Strandeiland, waar in totaal ruimte is voor ongeveer achtduizend woningen. Welke gevolgen de uitspraak van de Raad van State heeft voor Strandeiland is nog niet te overzien.

Bouwvrijstelling

Twee weken geleden werd bekend dat de Raad van State de bouwvrijstelling van tafel veegde. De stikstof die vrijkomt tijdens de bouw van woningen, kantoren, industrie of infrastructuur moet ook worden meegerekend in de vergunningsaanvraag. De bouwvrijstelling die het kabinet in 2021 invoerde, was volgens de Raad van State in strijd met Europees natuurbeschermingsrecht en kan daarom niet langer worden toegepast.

Als de vergunning nog niet rond is, moeten bouwers stikstofberekeningen laten uitvoeren. Daaruit moet blijken of een project al dan niet schade oplevert voor beschermde Natura 2000-gebieden. Dat leidt in eerste instantie vooral tot vertraging. Het kost namelijk tijd om zulke berekeningen te maken en daarnaast is er een tekort aan experts die dat kunnen.

Een woordvoerder van Van Dantzig benadrukt dat de vertraging beperkt kan blijven. “Maar er moeten wel allerlei nieuwe berekeningen worden gemaakt, we kunnen dat als grote gemeente waarschijnlijk snel gaan doen.”

Genoeg sportvelden

Tegelijk werd bekend dat de Raad van State wel groen licht geeft voor het bestemmingsplan van Strandeiland. Bezwaren over een tekort aan sportvelden in het ontwerp van het nieuwe eiland zijn door de het rechtscollege ongegrond verklaard.

Die zaak draait eigenlijk vooral om de sportvelden in het nabijgelegen Diemerpark en was aangespannen door de Vereniging Vrienden van het Diemerpark. Volgens die verenging waren er in de plannen van Steigereiland te weinig sportvelden ingetekend. Zij vreesden dat daardoor het aantal velden in het Diemerpark verder zou worden uitgebreid ten koste van het groen daar. Volgens de Raad van State wordt in voldoende sportvelden voorzien op het nog op te spuiten Buiteneiland.