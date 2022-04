Boom omgevallen op Middenweg, beschadigt auto en tramleiding

Middenweg. Beeld Erik Klein Wolterink

De boom, die naast het fietspad langs Park Frankendael in Watergraafsmeer stond, viel dwars over de Middenweg. De tramleiding raakte hierbij beschadigd, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Omdat de leiding onder stroom stond, moest de weg tijdelijk worden afgesloten.

Een speciale bomenopruimdienst van de gemeente is ter plaatse gekomen om de boom op te ruimen. Tram 19 werd tijdelijk omgeleid via de Wijttenbachstraat.

Veel bomen in Amsterdam kwetsbaar

Het is niet de eerste Amsterdamse boom die dit jaar bezwijkt onder harde wind. Tijdens storm Eunice vielen in de stad honderden bomen om. Hans Kaljee, de bomenconsulent van de gemeente, houdt elk exemplaar nauwgezet in de gaten, maar niet elke val is volgens hem te voorzien. “De buitenkant ziet er prima uit, maar de binnenkant is rot. En de wortels groeien niet, hoewel ze hier alle ruimte hebben. We weten niet hoe dit kan.”