Bomen langs grachten gaan massaal sneuvelen

Veel bomen langs kades zullen worden gekapt. Beeld ANP

Uit onderzoek is gebleken dat bij de vernieuwing van ongeveer vijf kilometer kademuur in de stad er in de meeste gevallen geen mogelijkheid is om bomen te behouden. Dit komt omdat de bomen te dicht op de kades staan, schrijft wethouder Sharon Dijksma aan de gemeenteraad.

Nu is het nog zo dat voor iedere boom die in Amsterdam wordt gekapt afzonderlijk een kapvergunning moet worden aangevraagd. Dit is een tijdrovend proces met een onvermijdelijke uitkomst, schrijft de wethouder. Zij kondigt aan dat proces te gaan versnellen in de verordening Bruggen en Kademuren. Volgens Dijksma is dat noodzakelijk om de komende jaren de kilometers kademuur te kunnen herstellen en vernieuwen.

Monumentale bomen

Nog tragischer is het dat het juist de oude en monumentale bomen zijn die het eerst voor kap in aanmerking komen: deze bomen zijn vaak vergroeid met de kadeconstructie en zijn te fors om levensvatbaar te kunnen worden verplaatst.

Dit betekent dat het merendeel van de bomen moeten worden gekapt voordat de kades worden vernieuwd. Volgens Dijksma maken ook veiligheidsmaatregelen rondom de werkzaamheden het snoeien of kappen van bomen vaak onvermijdelijk, om zo de belasting op de kade te verlichten of om het werk te kunnen uitvoeren.

‘Pijnlijk’

De omvang van de kap van bomen doet de wethouder pijn, schrijft zij. ‘Want we weten dat groen bijdraagt aan een prettige en klimaatbestendige stad en aan het welbevinden van de inwoners en bezoekers.’ Er is nog allerlei onderzoek gaande naar oplossingen om bomen te kunnen behouden, maar Dijksma lijkt weinig vertrouwen te hebben dat dit veel bomen zal kunnen redden. ‘Dit biedt echter geen garantie op haalbare oplossingen.’

De stad zal elders ter compensatie zoveel mogelijk bomen planten. Het idee is dat op de vernieuwde kades opnieuw bomen zullen worden geplant.

Zwaar verkeer

Ook kondigt Dijksma in haar brief aan strenger te zullen gaan optreden tegen zwaar verkeer dat gebruik maakt van Amsterdamse kades en bruggen. Tot nu toe was haar insteek geleidelijk aan verkeer zwaarder dan 7,5 ton te weren uit verschillende buurten, maar nu wil zij voor het hele centrum in één keer een verbod afkondigen. Ook gebieden buiten de binnenring komen in aanmerking voor een verbod.

De problemen met verwaarloosde bruggen en kades zijn enorm in Amsterdam, er wordt al gesproken over een kostenpost van ‘enkele miljarden’. De gemeente heeft het oog in meer dan 800 bruggen en meer dan 200 kilometer kademuur. Sinds 2016 zijn pas zes bruggen vernieuwd en is slechts 1,3 kilometer kademuur aangepakt. Behalve een gigantische rekening, betekent de vernieuwingsoperatie ook dat het verkeer in de stad de komende decennia veel overlast zal ondervinden van werkzaamheden.