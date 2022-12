Blind straalt weinig uit wat een voetballer populair maakt bij tietenmannen en analisten

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8+ voor Daley Blind

Enige verbazingwekkende cijfers van Blind en Dumfries. Aantal duels: Blind 13, Dumfries 8. Gewonnen duels: Blind 9, Dumfries 3. Balveroveringen: Blind 8, Dumfries 5. Balverlies: Blind 10, Dumfries 28. Statistisch gezien speelde Blind beter dan Dumfries. Toch blijft het opgeheven buitenspel na twee minuten aan hem kleven. Nemen we Blind meer kwalijk dan andere spelers? Ik denk het wel. Depay verloor ver in de tweede helft twee ballen met als gevolg een tegendoelpunt plus een levensgevaarlijke situatie waarmee de Amerikaan niet kon omgaan omdat hij niet kan voetballen. Het is niet zo gek dat Blind zich ergert aan kritiek op hem die vaak niet terecht is, zie boven. Vermoedelijk straalt hij weinig uit wat een voetballer populair maakt bij tietenmannen en sommige analisten. Bovendien is hij intelligenter dan de meesten. Dat stoort tietenmannen en sommige analisten ook.