Bill Cosby liet een spoor van hints achter. Lips werd er misselijk van

We Need to Talk About Cosby – Vanaf maandag 21 augustus om 22:10 op NPO2 Beeld Showtime

Nee, niet Bill Cosby. Met die woorden eindigde de eerste aflevering van het vierluik We need to talk about Bill Cosby, over Amerika’s nationale knuffelbeer die in 2018 werd veroordeeld voor seksueel misbruik, tot afgrijzen van het grote publiek. Lips keek ademloos naar de grondige, bedachtzame reconstructie, die ook een uitnodiging tot gesprek was, over hoe we al die signalen hebben kunnen missen.

Lips zag dat Cosby gedurende z’n carrière een spoor van hints achterliet, bijvoorbeeld door steeds weer openlijk terug te komen op het concept van het drogeren van vrouwen. Hallucinant om te horen met de kennis van nu, en al helemaal met de indringende getuigenverslagen van vrouwen die op die manier door hem misbruikt zijn. Een pilletje, een roes, een nachtmerrie – Lips hoorde de verhalen aan en werd er misselijk van.

Rolmodel en komiek

Hoe kwam hij ermee weg? Dat wilde Lips weten, net als stand-upcomedian W. Kamou Bell, maker van de documentaire, die Cosby vroeger op een voetstuk had staan. Bell ging stap voor stap te werk, met in de eerste aflevering nog vooral ruimte voor hoe de wereld Cosby kende vóór z’n demasqué. Als het zwarte rolmodel dat bruggen bouwde, slim, sympathiek en vooral: grappig. Ongemakkelijk vond Lips hoe hij nog steeds moest glimlachen bij het zien van Cosby als komiek.

Maar langzaam kantelde in de eerste aflevering al de sfeer en het beeld van Cosby. Het vertrouwen dat heel Amerika in hem had, dat hadden de vrouwen die hij misbruikte ook, en juist daarom ging het mis. Niemand kon het zich voorstellen dat hij – uitgerekend híj́ – tot zulke dingen in staat was. Nee, niet Bill Cosby, dacht ook Lips. Maar inmiddels weten we: wel Bill Cosby, juist Bill Cosby.

Reageren? hanlips@parool.nl.