Bewoners Oostelijk Havengebied willen Oostbrug niet

De pont over het IJ bij het Azartplein. Op deze plek moet de Oostbrug straks komen. De aanleg van verschillende bruggen zou de overvolle ponten moeten ontlasten. Beeld ANP

Volgens de plannen zullen dagelijks tienduizenden voetgangers en fietsers van deze Oostbrug gebruik gaan maken. Ook komt er ruimte voor trams en busjes. Volgens woordvoerder Fransje Sjenitzer van Een Brug Te Veel is dat ‘invasief’ voor het leefklimaat van de omgeving.

De wijk is dichtbevolkt, zegt Sjenitzer. “Dat levert gevaarlijke verkeerssituaties op in een buurt vol kinderen en ouderen. Een brug precies op deze plek is een tekentafeloplossing die niet uitgaat van bewezen natuurlijk fietsgedrag. Ook vinden wij het een aantasting van het open karakter van het IJ en het leefklimaat van omwonenden. De brug komt in Oost aan bij een wijk die helemaal niet is ingericht op zoveel fietsers: het is ingesteld op bestemmingsverkeer, niet op zulk massaal doorgaand verkeer.”

Meer bruggen

Er wordt al langer gesproken over de aanleg van één of meer bruggen over het IJ om de overvolle ponten, met name achter CS, te ontlasten. Nadat Amsterdam in aanvaring kwam met het rijk en de nautische sector, adviseerde de Belgische deskundige Alexander D’Hooghe om meerdere bruggen aan te leggen op de flanken van het IJ.

De stand van zaken is nu dat de gemeente op koers ligt om eerst een brug aan te leggen aan de oostkant, tussen het Azartplein op het KNSM-eiland en de Johan van Hasseltweg in Noord. Daarnaast omarmt de gemeente ook het advies om een tweede brug aan te leggen van de Houthavens richting NDSM-werf. Daarbij moet er een voetgangerstunnel komen achter CS.

‘Oostbrug onlogisch’

Volgens het actiecomité Een Brug Te Veel ligt de Oostbrug vooral ook op de verkeerde plaats. “Het is nooit druk op het Oostveer,” zegt Sjenitzer. “Fietsers kiezen massaal de snelste en prettigste weg naar hun bestemming. In de praktijk is dat vooral de route naar en door de binnenstad. De omweg via de voorgestelde Oostbrug is volstrekt onlogisch omdat in Oost het accent voornamelijk op wonen ligt, niet op bedrijvigheid.”

Het comité voert deze weken actie omdat de plannen van de gemeente nog tot halverwege november ter inspraak liggen. In het Oostelijk Havengebied is er ook al jarenlang ontevredenheid over gemeentelijke plannen om een fietsbrug aan te leggen van het Zeeburgereiland naar Sporenburg.