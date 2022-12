Bewoners Flevohuis zijn niet blij met de komst van mensen met dementie naar seniorencomplex

Het idee is dat bestaande zorg beter wordt benut en er meer tijd overblijft voor thuiszorgteams om aandacht te geven aan bewoners. Beeld ANP

Onlangs werd bekend dat zelfstandig wonende stellen waarvan een van beiden lijdt aan dementie, voorrang krijgen op woningen die naast het Flevohuis liggen. Het idee is dat op deze manier bestaande zorg beter wordt benut en er meer tijd overblijft voor thuiszorgteams om aandacht te geven aan bewoners. Volgens zorgorganisatie ZGAO staan zorgteams in de startblokken om op deze manier te gaan werken.

Maar de bewonerscommissie Flevoflats trekt nu aan de alarmbel. Volgens voorzitter Joke Collewijn zal het complex, waar 258 seniorenwoningen zijn gevestigd, snel veranderen in een verpleeghuis. “We hebben al steeds meer problemen met bewoners die veel zorg behoeven. Als daar straks een fors aantal mensen met dementie bij komt, zal er overlast ontstaan. Mensen zijn in de war, gaan aan de wandel en kunnen zich agressief opstellen. Dit kan een heel onprettige plek worden om te wonen straks.”

92 procent: slecht plan

Collewijn zegt alle begrip te hebben voor de positie van partners van mensen met dementie. “En ik begrijp ook dat het voor een zorgorganisatie veel praktischer is als de mensen waar je de zorg voor hebt dichtbij zitten. Maar wij raken hiermee echt in de problemen. We hebben een handtekeningenactie gehouden: 72 procent van de bewoners heeft meegedaan, 92 procent van hen is het ermee eens dat dit een slecht plan is. We merken dat sinds het nieuws bekend is geworden er steeds minder aanmeldingen zijn: mensen die op leeftijd en nog fit zijn voelen er niets voor om in een verpleeghuis te komen wonen. Daarmee stokt ook de doorstroming op de woningmarkt.”

Een woordvoerder van ZGAO vindt het spijtig dat de bewoners van de ­Flevoflats nog niet overtuigd zijn van het plan. “We zijn met hen in gesprek, ik dacht dat we dat in goede harmonie deden. Wij nemen hun geluiden zeer serieus. Er is voldoende zorg beschikbaar en we houden het scherp in de gaten. Mocht er op enig moment overlast zijn, dan kunnen we snel in actie komen. Wij denken dat het uiteindelijk fijner zal worden in de Flevoflats.”

Dit is de toekomst

Mensen zullen het gaan ervaren, aldus de woordvoerder. “Het gaat om 24 woningen op een totaal van 258, het wordt geen verpleeghuis. Er zullen ook zeker niet alleen mensen komen met dementie. We zullen aan alle kanten rekening houden met wat een buurt wil, maar dit gebeurt natuurlijk niet alleen bij ons, dit is ook de toekomst: we hebben een maatschappelijke opdracht, mensen blijven thuis zolang dat kan. Op deze manier kunnen mensen langer en prettiger thuis blijven.”

Woningcorporatie Ymere, die vrijkomende woningen met voorrang gaat bestemmen voor mensen met dementie en hun partner, stelt ook dat de zorgen niet nodig zijn. “Zij zijn bang dat de rest van de flat hier last van gaat ondervinden. Dit is onjuist. Er komt een klein aantal woningen beschikbaar voor bewoners van wie de partner aanvullende zorg nodig heeft. Dat varieert van een lichamelijke beperking tot lichte vormen van dementie met ondersteunende zorg vanuit het Flevohuis. Partners kunnen daardoor langer bij elkaar blijven wonen. En daarmee worden schrijnende situaties, waarin ouderen na een leven lang samen uit elkaar worden gerukt omdat een van hen in een verpleeghuis moet worden opgenomen, voorkomen.”