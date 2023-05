Bevrijdt wetsvoorstel tijdelijke huurders uit benarde positie? ‘We worden gezien als wegwerpproducten’

Het vaste huurcontract moet weer de norm worden, vindt de Tweede Kamer. Gaat het tijdelijke huurders uit hun benarde positie bevrijden? ‘Het probleem blijft nu bestaan.’

Ze is uitgeput en rusteloos tegelijk. Ayse Nur (30) kan niet meer stilzitten, is eigenlijk altijd in beweging. Met de laatste fase van een studie International Development en haar baan als organisator van culturele evenementen.

Nur stort zich er met de moed der wanhoop op om maar niet te hoeven denken aan de onzekere toekomst die haar boven het hoofd hangt. Deze zomer staat ze, het kan haast niet anders, op straat. “Ik ga van tijdelijk contract naar tijdelijk contract, ik zou zo graag ergens een plekje willen dat ik mijn huis zou kunnen noemen.”

Ze woont met een groep mensen in de Van Baerlestraat. Tijdelijk dus, ieder in een eigen kamer. In een woning die al jaren op de nominatie staat om gerenoveerd te worden. Er volgde uitstel en nog eens uitstel, maar nu lijkt het erop dat het einde onvermijdelijk is. Eind maart moest ze eruit, maar zij en haar huisgenoten spanden een rechtszaak aan: nu mag ze blijven tot eind juni. “Waar ik dan heen moet? Geen idee.”

Meer plekken

Dit is het verhaal van huurder Ayse Nur, maar zoals zij zijn er velen in de stad, zegt Julian Neugebauer. Hij is de voorman van de Bond Precaire Woonvormen, een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen in een onzekere woonsituatie. “We hebben een reeks complexen in beeld die gerenoveerd worden en waar de vertrekkende bewoners worden vervangen door mensen die alleen maar een tijdelijk contract kunnen krijgen.”

Dat levert veel onzekerheid op, zegt Neugebauer. “Het mag, de wet staat nu nog toe dat tijdelijke contracten na twee jaar zonder opgaaf van reden aflopen. Bewoners zijn vaak dringend op zoek naar een plek, die accepteren dat tijdelijke contract. Maar het levert veel onrust op in levens.”

Nieuwe wet

Daar lijkt verandering in te komen: onlangs werd in de Tweede Kamer een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie aangenomen waarmee het vaste huurcontract weer de norm wordt. Als straks ook de Eerste Kamer akkoord is wordt in 2024 de wet van 2016 teruggedraaid die het eigenaren van woningen mogelijk maakte om tijdelijke huurcontracten aan te bieden.

Volgens Neugebauer is de nieuwe wet een stap in de goede richting, maar het is de vraag of mensen als Nur ermee geholpen zijn. De eigenaar van de kamer waar zij – nog even – woont, beroept zich op de leegstandswet waarbij tijdelijke verhuur mogelijk is om te voorkomen dat huizen leegstaan in afwachting van de uiteindelijke renovatie. “Ook in de nieuwe wet kunnen eigenaren zich blijven beroepen op leegstand.”

Er wordt misbruik gemaakt van die leegstandsregels, zegt Neugebauer, dat zal in de toekomst niet anders zijn. “Verbouwingen worden soms oeverloos uitgesteld. We kennen gevallen waarin zo’n verbouwing acht tot tien jaar als excuus geldt om nieuwe huurders alleen een tijdelijk contract te laten tekenen. Al die tijd blijven huurders rechteloos en in onzekerheid achter.”

Hete adem

Daar komt bij dat Amsterdam de leegstandsregels heeft aangescherpt waardoor verhuurders die de hete adem van de gemeente in de nek voelen naar verwachting nog vaker dan voorheen geneigd zijn tijdelijke huurders in hun leeggekomen huizen te plaatsen.

Plus: er zijn meer uitzonderingen waar verhuurders in de toekomst handig gebruik van kunnen maken, zegt Neugebauer (zie kader). Hij doelt daarmee bijvoorbeeld op de uitzondering die wordt gemaakt voor eigenaren die willen proefsamenwonen of voor zij die de woonruimte later willen gebruiken voor eerstelijns bloedverwanten. “Van één ding kun je zeker zijn: er zijn eigenaren die zullen proberen misbruik te maken van de loopholes. Daarmee is de nieuwe wet aan de ene kant een stap vooruit, maar maakt die het ook ingewikkelder: hoe voorkom je dat de uitzonderingen straks de nieuwe regels worden?”

Twee kwaden

Want, benadrukt Neugebauer nog eens, onzekerheid over een woonplek moet stoppen. Er moet meer zekerheid komen en mensen moeten niet gedwongen worden steeds te verhuizen, vindt de voorman van de Bond Precaire Woonvormen. “Er zijn voorbeelden van mensen die binnen een complex van de ene naar de andere kamer moesten omdat de eigenaar dan onder een vast huurcontract kon uitkomen.”

Die onzekerheid herkent Rob Vosters (39) als geen ander. De nood is hoog, het was kiezen uit twee kwaden, zegt hij over zijn huidige woonsituatie. Hij ging na een scheiding vorig jaar in op een aanbod om tijdelijk te mogen wonen in het Rivierenhuis op de President Kennedylaan, dat op de nominatie staat voor renovatie. “Ik kon niet anders. Het is een fijne ruimte, 36 vierkante meter, precies goed voor mij alleen. Maar ik weet dat er een moment komt dat ik eruit moet.”

Rob Vosters moest kiezen uit twee kwaden: ‘Ik kon niet anders.’ Beeld Jakob van Vliet

En dus schrikt hij zo ongeveer van ieder telefoontje en bezorgt het openen van zijn mailbox al stress. “Ik kan ieder moment te horen krijgen dat ik drie maanden later moet vertrekken. Dat knaagt aan me, het beïnvloedt mijn leven. Ik word niet depressief, maar wel neerslachtig en kruip ook sociaal steeds meer in mijn schulp. Het is een donkere wolk.”

Vosters kampt zelfs met paniekaanvallen. “Als ik hier uit moet, heb ik niks meer. Terwijl ik werk in de zorg, ik doe een opleiding tot verzorgende. Als ik hier niet meer kan wonen, kan ik misschien terecht bij een vriendin in Delft, maar hoe gaat het verder met mijn opleiding? Ik snap best hoe de wereld werkt, maar het is wel moeilijk om positief te blijven.”

Verhuiscircussen

Zulke interne ‘verhuiscircussen’ van Nur en Vosters zijn volgens Neugebauer voorbeelden van hoe een mogelijke renovatie wordt gebruikt om de rechten van huurders te beperken. Neugebauer: “Als je echt verandering wil, moet je verhuurders heel direct een zorgplicht geven: als ze iemand anders in een woning willen, moet dat alleen mogelijk zijn met toestemming van de huurder en er moet vaste vervangende woonruimte tegenover staan. Het probleem blijft nu bestaan.”

Vosters probeert optimistisch te blijven, hoewel dat soms lastig is. “Je moet het ook accepteren. Maar steeds vaker denk ik: er is gewoon geen plek voor mij in deze stad en dan heb ik het gevoel dat ik in een uitzichtloze situatie zit.” Nur is strijdbaar: “Dat er voor mensen geen toekomst is in Amsterdam is slecht, dat doet iets met de stad als geheel. En met mijzelf. Mensen als ik worden gezien als wegwerpproducten: we mogen als het zo uitkomt een beetje aanspraak maken op woonruimte, maar als het niet meer nodig is, belanden we bij het grofvuil.”

Uitzonderingen op de regel Het vaste huurcontract wordt de norm, maar ook na 2024 is tijdelijke huur nog mogelijk. Dit zijn de uitzonderingen: - Proefsamenwonen: wie gaat samenwonen mag de eigen woning tijdelijk verhuren. De huur mag worden worden opgezegd als de relatie wordt verbroken en als de eigenaar de woning terug wil of als de relatie bestendigt en de verhuurder wil verkopen. - Woning voor familie: in het contract mag staan dat de huur wordt opgezegd als de woning na een bepaalde periode nodig is voor een kind of ouder. Hierover moet dan ook een rechter zich uitspreken. - Doelgroepcontract: er blijft de mogelijkheid voor tijdelijke contracten voor bijvoorbeeld studenten, jongeren, rolstoelgebruikers. - Diplomatenclausule: mensen die tijdelijk in het buitenland gaan werken of studeren mogen de woning tijdelijk verhuren. - Leegstandswet: woningen die worden gesloopt of gerenoveerd. Om te voorkomen dat die een periode leegstaan, mogen die straks tijdelijk verhuurd worden.

