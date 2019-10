‘Bevries collegegeld om daling koopkracht studenten te compenseren’

Studenten maken een tentamen op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Beeld ANP

Studenten aan een universiteit zien hun koopkracht komend jaar met 0,91 procent dalen en hbo’ers met 0,42 procent. Om die koopkrachtdaling te compenseren, moet het collegegeld worden vastgezet.

Daarvoor pleit het ISO, op basis van eigen onderzoek naar de koopkracht van studenten. Volgens de studentenorganisatie werden studenten dit jaar al relatief hard geraakt door de verhoging van de btw van 6 naar 9 procent, die op 1 januari inging. Het kabinet besloot tegelijkertijd arbeid minder te belasten. Maar daar profiteren studenten minder van, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse. “Studenten kunnen vaak minder werken, maar moeten wel boodschappen doen.”

Dit jaar zijn studenten vooral fors meer kwijt aan kamerhuur. De koopkracht van universiteitsstudenten daalt daarom harder: zij wonen vaker op kamers. Hbo’ers werken vaker, waardoor zij profiteren van loonstijgingen.

Om de koopkracht te repareren wil het ISO dat het kabinet het collegegeld bevriest. “Dat is een maatregel die specifiek gericht is op studenten en waar zij alleen van profiteren,” verklaart Gillesse. Die jaarlijkse stijging, de afgelopen jaren met 22 tot 71 euro per jaar, werd vóór de invoering van het leenstelsel gecompenseerd doordat de basisbeurs en de aanvullende beurs werden geïndexeerd.

Stijging collegegeld

De maximale lening stijgt nog wel elk jaar en de aanvullende beurs ook. Gillesse: “Maar niet iedereen leent maximaal of heeft recht op een aanvullende beurs.” Komend studiejaar 2020-2021 stijgt het collegegeld relatief fors met 60 euro.

Ook wil het ISO dat studenten als groep ook weer meegenomen worden in de koopkrachtplaatjes, net als werkenden en gepensioneerden. Dat gebeurde tot 2014 wel, toen berekende het Nibud elk jaar de koopkracht onder studenten. Maar na 2015, toen de basisbeurs werd vervangen door een studielening, gebeurde dat niet meer. Bij het Nibud was gisteren ‘vanwege de herfstvakantie’ niemand beschikbaar om dat besluit toe te lichten.

Het Centraal Planbureau, dat jaarlijks koopkrachtberekeningen maakt, nam studenten nooit mee als aparte groep. “Vroeger hadden studenten ook weinig te besteden,” stelt een woordvoerder. “We kunnen niet elke groep meenemen.”

Het ISO berekende de koopkracht al eens in 2016, de jongerentak van het CDA deed dat in 2018. Uit die berekeningen – getoetst door een hoogleraar gespecialiseerd in koopkrachtberekeningen – bleek telkens dat de koopkracht voor studenten daalt, van tussen de 0,73 en 1,27 procent in 2016 tot 2 procent in 2018.