Berlagebrug gaat op de schop: ‘We mogen blij zijn dat de brug nog te vernieuwen is’

De monumentale Berlagebrug uit 1932 wordt vernieuwd. Beeld Dingena Mol

De Berlagebrug is moe. Versleten door oeverloos passerende auto’s, stadsbussen, trams en fietsers. Hij heeft vuilniswagens moeten torsen. Touringcars en – alweer lang geleden, maar toch – de Canadezen die er met zwaar materieel overheen rolden, de stad bevrijdend in de meidagen van 1945. De Berlagebrug heeft het in iets meer dan negentig jaar stevig voor zijn kiezen gehad.

De brug mag dan oud zijn, hij is nog niet der dagen zat. Met alleen onderhoud ben je er niet, uiteindelijk moeten er rigoureuzer maatregelen worden genomen. En dus moet de brug, waarvan de bouw werd voltooid in 1932, in 2023 worden vernieuwd.

Niet veilig meer

De Berlagebrug voldoet niet meer aan de wettelijk gestelde eisen voor veiligheid en veroorzaakt al geruime tijd overlast bij de omgeving, gebruikers en de mensen die hem bedienen. Klachten gaan onder meer over geluidsoverlast, verminderde beschikbaarheid tijdens warme periodes en slijtage van de mechanische uitrusting. Het beweegbare gedeelte vervormt en het brugwachtershuisje kampt met scheurvorming.

Van 24 juli tot en met 10 november wordt de Berlagebrug afgesloten voor al het verkeer. Er worden een nieuw beweegbaar brugdek en een nieuw binnenwerk aangebracht. Ook worden de monumentale onderdelen van de brug opgeknapt.

Omdat het hier gaat om een drukke fietsverbinding, komt er tijdens de afsluiting een hulpbrug voor fietsers en voetgangers aan de noordzijde van de brug. Ook politie, brandweer en ambulances gaan deze hulpbrug gebruiken, auto’s en ander gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer worden omgeleid.

Knooppunt

Het gaat erin hakken, dat is onvermijdelijk. Want de Berlagebrug is een van de meest gebruikte bruggen over de Amstel. Wie van Zuid naar Oost moet of omgekeerd, neemt daarvoor de brug tussen de Amstel- en de Weesperzijde. Haal de brug ertussenuit en je brengt de Amsterdammer in de problemen.

Onder meer voor tram 12 zijn er gevolgen. Nu rijdt die nog naar eindpunt Amstelstation, maar tijdens de werkzaamheden is halte Vrijheidslaan de laatste stop: de tram slaat dan leeg rechtsaf richting de tramremise om uiteindelijk terug op het Victorieplein weer de eerste reizigers te laten instappen. Ook voor autoverkeer zal het omrijden worden.

Zestien weken

Het is niet anders, zegt projectleider Erik Bakker. “Dit is urgent. We hebben hier te maken met een bewegende brug. Als we nu niet in actie komen, komt er een moment dat brug niet meer beweegt en dat willen we al helemaal niet. We hebben een strakke planning gemaakt: in zestien weken moeten we klaar zijn. Als we geen gekke dingen tegenkomen, is dat te doen.”

Alternatieven zijn er niet. Volgens Bakker mag de stad blij zijn dat de brug nog te vernieuwen is. “Een jaar of acht geleden hebben we al onderzoek gedaan. Het leek erop dat vernieuwen helemaal geen optie meer was, we hielden er serieus rekening mee dat de brug helemaal vervangen moest worden. Hij was niet meer te redden. Gelukkig blijkt het toch mogelijk te zijn.”

Zwaarder verkeer

Het zit ‘m allemaal in het ontwerp van Berlage zelf. Monumentaal, maar ondertussen wel uit een tijd dat de belasting nog vele malen minder was. In de loop der jaren zijn trams, bussen en vrachtwagens zwaarder geworden en in aantal verveelvoudigd. Daardoor zijn de eisen die aan de brug worden gesteld vele malen groter dan in het verleden. Maar aan het ontwerp zelf mag natuurlijk niet getornd worden.

De Berlagebrug is een basculebrug, aldus Bakker. Dat wil zeggen dat aan de ene kant van het draaipunt het brugdek ligt en aan de andere kant, onzichtbaar voor passanten, het zware, loden contragewicht. Bij ophaalbruggen is dat contragewicht bovengronds. “Nu beweegt de brug nog mechanisch, met een motor, maar als we straks klaar zijn is die uitgevoerd met een hydraulisch systeem. Het was puzzelen hoe we al die techniek en dat gewicht in een ruimte onder een monumentale brug moesten krijgen.”

Het probleem met de contragewichten maakt duidelijk dat niets gemakkelijk gaat bij de Berlagebrug. Neem bijvoorbeeld de lichtmasten. “Die horen bij de brug, die kunnen we niet zomaar vervangen. Ze worden straks afgevoerd, zodat mensen op een rustige plek ervoor kunnen zorgen dat ze er straks weer heel lang tegen kunnen. Voordeel is ook dat op de kappen aan de bovenzijde bladgoud is verwerkt. Door dat goed aan te pakken, wordt het weer schitterend om te zien.”

Alles eromheen

Omdat het hier een grote operatie betreft, is besloten ook de omgeving van de brug aan te pakken. Aan het kruispunt aan de zuidelijke zijde wordt al gewerkt, zegt omgevingsmanager Ismay de Vries. “Het asfalt is straks vernieuwd en ook de tramrails wordt aangepakt. De fietspaden en opstelvakken worden verbreed, waardoor er meer ruimte komt bij de oversteekpaden en er komen bomen. Door al het werk te concentreren, voorkomen we dat binnen afzienbare tijd de boel weer open moet en we dan opnieuw moeten afsluiten.”

Het is groot werk, intensief. Maar projectleider Bakker ziet bij alle betrokkenen enorm veel animo. “Dit is niet zomaar een project, de Berlagebrug is een icoon. Men is trots eraan te mogen werken.”

Maakt het monumentale karakter het werk niet extreem ingewikkeld? Bakker vindt het meevallen. “Je kunt van alles niet, je moet werken met beperkende voorwaarden. Maar is dat een probleem? Ik ervaar dat niet zo. Sterker nog: het maakt het misschien juist makkelijk. Bij sommige andere projecten moet je regelmatig op de bres springen als mensen met alternatieve oplossingen komen. Hier is dat gewoon geen optie. Als je wijst op de status van de brug snapt iedereen gelijk dat het op een bepaalde manier moet.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.