Bereid u maar voor op strengere maatregelen: ‘Niets extra’s doen, is geen optie’

Beeld ANP

Na een klein jaar coronapandemie kijkt Rosendaal voor het voorspellen van de maatregelen niet meer alleen naar de getallen, hij bestudeert ook de houding van premier Mark Rutte bij persconferenties. De hoogleraar epidemiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum weet dat je daar geenszins op kunt varen, maar toch. Wie beroepshalve patronen ontwaart in medische data, doet dat als zelf erkende beroepsdeformatie op den duur ook bij de attitude van de premier.

“De bezorgde Rutte gaat meestal een week vooraf aan de beslissende Rutte,” aldus Rosendaal. “Afgelopen dinsdag zagen we Rutte in z’n eerste rol, dus ik verwacht hem komende week als strenge beslisser.”

Rosendaal voorziet een verstrenging van de beperkende maatregelen. De cijfers noodzaken simpelweg tot ingrijpen, zegt Rosendaal. “Anders wordt de druk op de ziekenhuizen opnieuw te groot.”

Toch een avondklok?

Veel knoppen om aan te draaien heeft het kabinet niet meer. In navolging van de dichte cafés valt te denken aan de sluiting van hotels, niet-essentiële winkels en sportscholen. Andere opties: een verbod op contactberoepen, invoering van een avondklok en de sluiting van de scholen, al zal het kabinet met dat laatste zo lang mogelijk wachten.

De 8894 nieuwe coronabesmettingen die het RIVM vrijdag meldde, wijzen op een stijgende trend. De ruim 11.000 nieuwe infecties die eind oktober aan de basis lagen van de huidige maatregelen, zijn niet meer ver weg.

Hoewel nu meer mensen worden getest die via de coronamelder en het contactonderzoek in beeld komen, vertekent dat de stijgende trend niet, zegt Rosendaal. “De besmettingen nemen écht toe.”

Slechtere naleving van de coronaregels is de meest voor de hand liggende oorzaak, aldus Rosendaal. Ook wijst hij op de invloed van de winter, waardoor mensen elkaar vaker binnen opzoeken en de kans op besmetting groter wordt.

Veelkoppig thuisbezoek

Mogelijk hebben kou en luchtvochtigheid ook effect op het virus zelf, zegt Martin Bootsma, verbonden aan de vakgroep epidemiologie van UMC Utrecht. “Net als andere luchtwegvirussen kan dit coronavirus waarschijnlijk langer overleven in een koude omgeving. Dat betekent dat besmetting in de winter sneller plaatsvindt dan in de zomer, zeker als mensen ’s winters bij elkaar kruipen.”

Dit effect is echter niet al te groot, benadrukt Bootsma. “Dat zag je bijvoorbeeld in Brazilië. Als men de coronaregels niet in acht neemt, raken toch veel mensen besmet.”

RIVM-voorman Jaap van Dissel waarschuwde afgelopen week voor veelkoppig thuisbezoek tijdens de kerstdagen en de jaarwisseling. Volgens Rosendaal kunnen de kerstdagen en de vakantieperiode echter voor een daling van de besmettingen zorgen. “Scholen, winkels en kantoren zijn dicht. Er zijn minder reisbewegingen en minder contactmomenten. Als mensen in beperkte mate bij elkaar op bezoek gaan, voorzie ik een daling.”

Het kabinet heeft echter niet de luxe om af te wachten wat er tijdens de kerstvakantie gebeurt, erkent Rosendaal. Met bijna 10.000 nieuwe infecties per dag is de bewegingsruimte simpelweg te gering. Ook Bootsma beaamt dat.