Benzine in Duitsland vanaf volgende week 50 cent per liter goedkoper dan in Nederland

Een benzinestation in Berlijn. Beeld Maja Hitij/Getty Images

De kans is groot dat Nederlanders over ruim een week massaal de Duitse grens oversteken om te tanken, want met een volle benzinetank van 50 liter ben je in Duitsland dan rond de 25 euro goedkoper uit. Bij een auto met een tank van 80 liter scheelt het ruwweg 40 euro.

De accijnskorting is tijdelijk en maakt deel uit van een heel pakket maatregelen dat de Duitse regering heeft afgekondigd om de hoge energieprijzen voor burgers te verzachten. Een van de andere maatregelen betreft een maandkaart voor het openbaar vervoer voor negen euro. Het Duitse parlement heeft 15 miljard euro uitgetrokken voor het pakket aan maatregelen.

De ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB, verwacht in de eerste dagen van juni een stormloop op de pompen. Veel automobilisten tanken in mei waarschijnlijk niet meer omdat ze vanaf juni willen profiteren van de lagere brandstofprijzen. In de spits kunnen er wachtrijen en ongebruikelijke wachttijden zijn bij de tankstations. BETA, de belangenvereniging van tankstations, verwacht een gigantische toename van het tanktoerisme in grensgebieden.

Diesel wordt 14 cent minder duur

Dieselrijders hebben iets minder baat bij een ritje over de grens, want de prijs van diesel ligt in Nederland en Duitsland nu ongeveer gelijk. Diesel wordt vanaf 1 juni in Duitsland ‘slechts’ 14 cent minder duur. De accijnsverlaging duurt in eerste instantie drie maanden.

In Nederland ging de accijns op brandstof op 1 april met 17 cent omlaag op benzine en met 11 cent op diesel. Inmiddels staat de landelijke adviesprijs voor een liter Euro 95 op 2,37 euro. In de praktijk kost een liter benzine in Nederland buiten de snelwegen nu tussen de 2,15 en 2,20 euro.