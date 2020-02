Benaouf A. getuigt nog één keer in Staatsliedenbuurt-zaak

Benaouf A. voor de rechtbank in Amsterdam. Beeld anp

De raadsheren van het gerechtshof proberen hun gezichten keurig in de plooi te houden in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol, maar voorzitter Hanna Verhoeff laat steeds vaker blijken dat ze alle herhalingen van zetten zat is.

Als advocaat Inez Weski van de vermoedelijke schutter Anouar B. (39) alweer tientallen vragen heeft afgevuurd op de cruciale getuige Benaouf A. (35), laat ze haar ongeduld doorschemeren. Het is al het vijfde openbare verhoor van ‘Ben’ in het hoger beroep. Voor de rechtbank en bij de onderzoeksrechters is hij veel vaker doorgezaagd.

Hofvoorzitter Verhoeff: “Voor mijn nieuwsgierigheid, hoeveel vragen hééft u?”

Weski: “Euhh, ik ga redelijk snel, toch?”

Verhoeff: “Víndt u?”

Héél oude koeien

Advocaat-generaal Frits Posthumus is de vragenvuren ook wel zat. “Hier worden héél oude koeien uit de sloot gedregd. We zijn hier toch om te spreken over die twee laatste getuigen?!”

Tsja. De zaak gaat ook wel ergens over. Anouar ‘Popeye’ B. en Adil ‘Kinker’ K. (31) kregen levenslang voor de ijzingwekkende schietpartij in de Staatsliedenbuurt, waarbij doelwit Benaouf A. op 29 december 2012 een kogelregen kon ontvluchten. Zijn vrienden Saïd el Yazidi (21) en Youssef Lkhorf (28) werden op straat afgemaakt. Een andere term past niet. Vanuit de Audi RS4 waarin één groepje daders vluchtte, werd op de Haarlemmerweg met een kalasjnikov van dichtbij op twee motoragenten geschoten. Zij overleefden, maar dat was puur geluk.

In het hoger beroep passeerde een parade aan kleurrijke, criminele getuigen. De één kwam vertellen dat Benaouf A. persoonlijk heeft toegegeven dat hij loog toen hij zei dat hij Anouar B. had herkend op de bijrijdersstoel van de Audi van waaruit hij werd beschoten. De ander kwam vertellen dat de entourage van Anouar B. in het milieu mensen werft om Benaouf A. ten onrechte van leugens te beschuldigen.

Geflasht

Een crimineel die tot het kamp van Benaouf A. werd gerekend, is te zien op een heimelijk filmpje waarin hij zegt dat ‘Ben’ er trots op was dat hij de verdachten met zijn leugens ‘had geflasht’ (genaaid) en tot levenslang veroordeeld had weten te krijgen.

Deze Rachid el M., veroordeeld voor de poging Benaouf A. in oktober 2017 met een gekaapte helikopter uit de gevangenis te takelen, werd eerder achter gesloten deuren verhoord. Nu afscherming niet meer nodig is, vatte hofvoorzitter Verhoeff samen wat hij onder ede had verteld.

Hij wist niet dat hij werd gefilmd en vertelt op de video de waarheid over A.’s leugens, die de verdachten de ultieme celstraffen hebben opgeleverd. De echte schutters zijn dood. Benaouf A. wilde Anouar en Adil met zijn valse verklaring ‘uitschakelen’ omdat hij wist dat hij ‘op een dodenlijst stond’ en zij hem wilden vermoorden.

Tegenover Rachid el M. staat weer de ‘anonieme bedreigde getuige’ QQ. De hofvoorzitter vatte ook samen wat die heeft gezegd.

Stoerdoenerij

‘Popeye’, Anouar B., moordde voor de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha en Adil A. is zijn vriend. Wat Rachid el M. op dat filmpje vertelde ‘was stoerdoenerij’. Omdat hij inmiddels ‘wordt gechanteerd’ houdt hij de leugen vol.

QQ is ondanks alle gevaren gaan praten omdat hij boos is over Rachids leugens en ‘het spelletje’ dat namens Popeye en zijn familie wordt gespeeld in deze zaak.

Nadat de hoofdlijnen van die recente getuigenissen waren voorgedragen, verscheen Benaouf A. weer in de rechtszaal, dit keer in blauw joggingpak.

Zeventig, tachtig vragen leverden geen nieuwe antwoorden op.

Evenmin had het Openbaar Ministerie veel nieuws te melden: de aanklagers persisteren in hun alweer in december 2018 (!) uitgesproken strafeis, van vóór al die omstreden getuigen. Ze zien volop bewijs tegen de verdachten en willen levenslang. Donderdag mogen de advocaten nog één keer reageren.

Wanneer het hof uitspraak zal doen, is nog onbekend.