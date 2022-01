Belgische politie schiet Nederlandse jeugdgevangene dood na gijzeling bij inrichting

Beeld Politie Voorkempen

Aan de schietpartij ging een ernstig incident vooraf. De jonge Nederlander gijzelde eerder op de dag twee medewerkers van de Brabantse inrichting onder bedreiging van een vuurwapen. Dat gebeurde op zijn werk, net buiten de muren van de instelling. De jongen dwong de twee personeelsleden van de DJI in een auto te stappen en reed daarmee in volle vaart naar België.

In Den Hey-Acker zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in de jeugdinrichting. Ze zitten hier op basis van een preventieve hechtenis, nachtdetentie of voor jeugddetentie. Ze zitten er een straf uit van maximaal twee jaar. “Het gaat om jongens die uiteindelijk terug moeten keren in de samenleving,” legt de woordvoerder uit. “Dat betekent dat ze wel eens naar buiten mogen, om in de buurt te werken.”

Wat er precies is gebeurd en hoe de Nederlander aan het pistool kwam, moet verder onderzoek uitwijzen. Eenmaal over de grens konden de twee gijzelaars veilig uitstappen. Ze bleven ongedeerd, maar zijn wel enorm aangeslagen door dit ‘verschrikkelijke incident’, aldus de woordvoerder.

Groot onderzoek

De achtervolging op de Nederlander begon in Breda. Ter hoogte van Sint-Lenaarts, op ongeveer een kwartier rijden van de Brabantse grens, werd hij door de Belgische politie, die een wegversperring had geplaatst, tot stoppen gedwongen. Op videobeelden is te zien hoe de jonge bestuurder over de auto hangt en het vuur lost op politieagenten, die vervolgens terugschieten.

“Het was heel heftig, zeker omdat we vlakbij stonden,” zegt een ooggetuige van het incident tegen Gazet van Antwerpen. “Er werden zeker dertig schoten gelost.” In Hoogstraten zou de man met hoge snelheden over voetpaden en op het verkeerde baanvak hebben gereden om de politie af te schudden, meldt de Belgische krant. Enkele voetgangers konden de wagen maar net ontwijken.

Een buurtbewoner die op vijftig meter van het incident woont kreeg er aanvankelijk weinig van mee. “Ik werd pas gealarmeerd toen ineens vier, vijf auto’s met zwaailichten op het kruispunt aankwamen. Later kwamen ook brandweer en eenheden van de federale politie ter plaatse. Ik zie nu één donkere wagen die onderzocht wordt. Dat is volgens mij de wagen van de man die achtervolgd werd.”

Over de identiteit van de jeugdgevangene is nog niets bekend. Zeker is dat de man hoogstens 21 jaar oud is, aangezien hij in een jeugdinrichting zat.

Eerdere gijzeling

In 2020 vond ook al een gijzeling in inrichting Den Hey-Acker plaats. Drie medewerkers voelden zich die dag bedreigd. Een van hen sloot zich op in een berghok en vreesde voor zijn leven omdat er in de naastgelegen leefruimte ook brand werd gesticht.