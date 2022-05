Begin Herengracht wordt nu toch parkeervrij

Van ruim 50 naar 24 en dan naar precies nul parkeerplaatsen. Het begin van de Herengracht wordt parkeerplaatsvrij. Alleen die ene bewoner met een gehandicaptenvergunning mag zijn auto er blijven neerzetten.

Jaren en jaren is erover gesteggeld, maar nu is de kogel door de kerk: op het eerste rak van de Herengracht, 273 meter om precies te zijn, tussen de nummers 1 en 103, zal de geparkeerde auto niet meer terugkeren. Het grootste deel van de buurt is ervoor, een minderheid maakt zich zorgen over de gevolgen. Auto’s blijven op straat gewoon welkom.

Stadsdeelbestuurder Micha Mos is enthousiast. Het stuk Herengracht wacht een ‘wijdse’ toekomst. “Mensen hebben vanaf de kade volledig zicht op het water. De majestueusiteit van de gracht kan dan volledig tot zijn recht komen.”

Intense discussie

Hoe de gracht er precies uit komt te zien zonder parkeerplaatsen is nog onderwerp van discussie. Er zijn allerlei mogelijkheden, zegt Mos. “De bomen kunnen wellicht richting de huizen, verder van het water af. En ook bankjes, of juist geen bankjes, behoort tot de mogelijkheden. Dat gaan we met de omwonenden bespreken. We gaan daar op korte termijn een beslissing over nemen, de aannemer moet op 1 juli weten waar hij aan toe is.”

De werkzaamheden starten begin 2023.

Een buurtconsultatie en het debat daarover gaven een intense discussie te zien. Er was sprake van om ongeveer de helft van de parkeerplekken te behouden, maar uiteindelijk bleek 70 procent van de bewoners voorstander van het schrappen van álle parkeerplaatsen. Zij verwachten dat de buurt er minder hectisch van wordt, dat het veiliger wordt voor kinderen en dat de sociale samenhang er een oppepper van zal krijgen.

Toeristenoverlast

Tegenstanders zijn onder meer bang dat een gracht zonder parkeerplaatsen zal leiden tot een enorme toeloop van toeristen en daarmee verband houdende overlast. Ook vrezen omwonenden eindeloos te moeten zoeken naar een plek om hun eigen auto te parkeren.

Bewoners kunnen, wanneer het zover is, parkeren in de ODE-garage of op parkeerplaatsen in de nabije straten en grachten, zegt stadsdeelbestuurder Mos. “En we proberen bewoners steeds meer te verleiden de auto in te ruilen voor andere transportmiddelen of deelauto’s.”

Amsterdam is al sinds 2019 druk met het schrappen van parkeerplaatsen. In 2025 moeten het er zeker 10.000 minder zijn, vorig jaar stond de teller op bijna 2500 geschrapte plaatsen. De gedachte hierachter is dat de auto’s van bewoners in de grachtengordel 95 procent van de tijd stil staan, terwijl de openbare ruimte die hierdoor bezet wordt hard nodig is voor voetgangers, fietsers, vuilniscontainers en groen.