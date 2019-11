Bedrijfsleven waarschuwt: ‘Noord-Holland dreigt onbereikbaar te worden’

Beeld ANP

Dat schrijven organisaties als VNO-NCW West, Transport en Logistiek Nederland en Bouwend Nederland in een gezamenlijke brief aan het provinciebestuur.

Noord-Holland zet de komende jaren zwaar in op de bouw van woningen, maar volgens het bedrijfsleven wordt daarbij vergeten dat de nieuwe bewoners zich ook moeten verplaatsen tussen werk en huis. ‘Zonder de bijbehorende miljardeninvesteringen in bereikbaarheid raakt de provincie Noord-Holland onbereikbaar.’

De werkgeversorganisaties noemen goede bereikbaarheid cruciaal voor zowel leefbaarheid als de economie van de provincie. Het gaat hen daarbij niet alleen om meer wegen, maar ook om beter openbaar vervoer en meer transport over water. Niet voor niets is de brief ook ondertekend door de NS en BNL-Schuttevaer, de belangenvereniging voor de binnenvaart.

Oost-westverbinding

Het bedrijfsleven noemt uitdrukkelijk ook de vurig bepleite A8-A9-verbinding. Het verkeer tussen deze snelwegen slingert zich nu door Krommenie. Een snelle oost-westverbinding bij Amsterdam wordt ‘onmisbaar’ genoemd.

De werkgeversorganisaties zijn blij met de door het provinciebestuur omarmde mogelijkheid om deze verbinding aan te leggen in vorm van een tunnel, of verdiept in het landschap. Maar daarvoor is volgens het provinciebestuur nog onderzoek nodig. Die vertraging is volgens het bedrijfsleven ‘onacceptabel’.

Verder betwijfelen de werkgeversorganisaties of de provincie genoeg geld vrijmaakt voor een tunnel. ‘Het bedrijfsleven vindt dat de provincie Noord-Holland op snel duidelijke keuzes moet maken die realisatie op korte termijn garandeert.’

Verder bepleiten de ondernemersorganisaties onder meer het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, extra strandpendels naar Zandvoort en Bloemendaal en meer fietssnelwegen. Ten slotte pleiten ze voor meer bedrijventerreinen bij ov-knooppunten, zodat de ochtendspits minder eenrichtingverkeer is richting Amsterdam en er een ‘tegenspits’ ontstaat van personeel dat werkt buiten de stad.