B&B Vol Liefde is nauwelijks nog serieus te nemen als moderne koppelaarster of cupido

Het is dé kijkcijferhit van deze zomer en we zijn al in de laatste week aanbeland, maar de vonken vliegen er nog niet vanaf in B&B Vol Liefde. Het was alweer aflevering 32 en Debbie moest in haar Spaanse gastenkamers eerst 23 bedden afhalen voordat ze de uit Nederland overgekomen Harry mee uit wandelen kon nemen.

B&B-houder Walter uit Frankrijk, bekend van zijn ‘tantra-tempel’, nam intussen afscheid van zijn laatste gast Corina. In tranen vertelde zij dat ze bij Walter wel liefde had gevonden, maar niet de liefde van haar leven. Bij Bram in Zweden trok Jasmin al na één dag de deur achter zich dicht omdat hij in zijn hoofd geen ruimte kon vinden voor nóg een potentiële hartendief.

Ook bij Leendert was de romantiek ver te zoeken. Hij kreeg in zijn Belgische bed & breakfast de zweverige Francisca over de vloer. Die kwam binnen de kortste keren op de proppen met het aanbod om zijn tenen te lezen. Dat Leendert leeft op grote voet konden we thuis ook wel vaststellen, maar Francisca maakte uit de vorm van zijn tenen ook nog op dat ze hier niet te stellen had met ‘een achterbakse klerelijer’.

Nuchtere Leendert merkte zuinigjes op dat hij toch wel moeite had met de gave van zijn date, die door voice-over Jeroen Kijk in de Vegte prompt ‘de tenenlady’ werd genoemd. Dat werd dus ook niks. Verrassend? We kijken massaal en toch wordt het steeds moeilijker om dit RTL-programma serieus te nemen als moderne koppelaarster of cupido.

Over de liefde ging het ook in de fascinerende serie die EenVandaag deze zomer maakt over AI, Artificial Intelligence. De revolutionaire gevolgen wandelen binnen afzienbare tijd ons liefdesleven binnen, bleek uit het verhaal van een Franse goochemerd die ChatGPT zo had geprogrammeerd dat deze chat-app namens hem met zeventig vrouwen tegelijk in gesprek was op Tinder.

Nederlander Erik creëerde via AI-app Replika een virtuele vriend waar hij hele gesprekken mee voert, wat verrekte handig is als hij ‘s avonds laat terug naar huis rijdt en niet mag indommelen achter het stuur. Rosanna uit New York besloot na een paar nare ervaringen met bezitterige mannen dat ze beter af is met een werkelijk bloedmooie chatbot.

Misschien ook iets voor Walter, Francisca, Corina en Leendert?

