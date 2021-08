Auto van verongelukt Ajaxtalent Noah (16) en zijn broer Isay (18) raakte waarschijnlijk in een slip

Op de parkeerplaats net naast de Toekomst is een spandoek opgehangen met de tekst ‘Rust Zacht. Dappere Strijders’. Beeld ANP

Op basis van eerste onderzoek gaat de politie er vooralsnog van uit dat de auto van de jongens uit IJsselstein in een slip is geraakt. Vervolgens is bestuurder Isay vermoedelijk de controle over de auto verloren, waarna een passerende taxi hard in de flank is geraakt.

Bloemen

Het ongeval gebeurde even na 19.30 uur op de Weg der Verenigde Naties (N210) bij IJsselstein. Bij de desbetreffende hectometerpaal liggen nu bloemen, op de plek waar massaal toegesnelde hulpdiensten niets meer voor de jongens konden doen.

Het ongeval is hoogstwaarschijnlijk niet veroorzaakt door te hard rijden. “Dit lijkt echt een noodlottig ongeval,” zegt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland, op basis van de eerste onderzoeksresultaten. De politie hoopt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven over de toedracht. Maar vooralsnog heeft zich slechts één nieuwe getuige gemeld, na de oproep afgelopen weekeinde. De exacte toedracht van de botsing wordt mogelijk nooit achterhaald.

Ajaxtalent

‘Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser,’ liet de club zaterdag via Twitter weten. Komend seizoen zou Gesser beginnen bij Ajax Onder 17. Bij de oefenduels van Ajax 1 en Jong Ajax werd zaterdag stilgestaan bij het overlijden van de twee jongens. Er werd een minuut stilte gehouden voordat de wedstrijden van start gingen en de spelers droegen rouwbanden.